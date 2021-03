Estos son los máximos goleadores de la historia del derbi madrileño

La historia de los derbis madrileños destaca a Cristiano Ronaldo como máximo goleador histórico entre todas las competiciones. El portugués marcó 22 goles en 31 partidos y es el máximo anotador, además, en los enfrentamientos entre los dos equipos en la Copa de Europa.

El primer rojiblanco en la lista de goleadores totales es Paco Campos, con 12, y el siguiente, Adrián Escudero, con 11. Pero antes que ellos están, además de Cristiano, Santiago Bernabéu (17), Di Stéfano (17), Santillana (15), Puskas (13) y Butragueño, que está empatado con Campos. Raúl iguala a Escudero, con 11.

Pero Cristiano no manda en las clasificaciones de todas las competiciones, siempre encabezadas por un madridista. En Liga, los máximos goleadores son Di Stéfano y Santillana, con 13. Pero Don Alfredo sólo necesitó 19 partidos para marcarlos, por los 27 de Santillana. En esa clasificación particular, los siguientes son Cristiano, que se quedó en 12, y Raúl, que marcó sus once goles ante el Atlético en el campeonato doméstico. Campos y Escudero, los primeros rojiblancos, marcaron nueve, los mismos que Puskas y Amancio.

En la Copa, el sorprendente máximo goleador es Santiago Bernabéu, que antes de hacer historia como presidente se dedicó a marcar goles en la única competición que se disputaba en aquellos tiempos, en que aún no se disputaba el Campeonato Nacional de Liga. El campeonato de España era la Copa, en la que Bernabéu consiguió 17 goles en 19 partidos. Le sigue en la clasificación Monchín Triana, que repartió sus siete goles entre las dos camisetas. Cristiano marcó seis; Sañudo, otro madridista, logró cinco, los mismos que Hugo Sánchez, que también repartió sus goles entre los dos equipos.

De los jugadores que están en activo en los dos equipos Sergio Ramos es el único que aparece en la lista de máximos goleadores. Ha marcado seis, repartidos entre los 43 partidos que lo convierten en el jugador que más veces ha disputado el derbi madrileño. El capitán madridista ha marcado uno en Liga, dos en Copa, otros dos en Champions y uno más en la Supercopa de Europa.

Benzema ha marcado cuatro tantos en los derbis, tres de ellos en Liga y otro en la Supercopa de Europa. Ha necesitado 35 partidos para conseguirlos. El primer rojiblanco en activo en aparecer en la lista de goleadores es Koke, que ha conseguido dos en 30 partidos, uno en Liga y otro en la Supercopa de Europa.