TAG Heuer lleva el golf al siguiente nivel

TAG Heuer ha anunciado nuevas funciones, entre ellas el estreno mundial de mapas mejorados y una interesante herramienta de recomendación de palos, para su popular reloj Connected Golf Edition. La marca de relojería de lujo también ha establecido recientemente una colaboración con el golfista profesional Tommy Fleetwood, que llevará con orgullo este modelo.

El smartwatch de golf ideal para la nueva temporada

El reloj TAG Heuer Connected Golf Edition, lanzado en junio de 2020, se estableció rápidamente como el smartwatch preferido por la comunidad mundial de golfistas. El director general de la marca, Frédéric Arnault, explica: “Jugar con un reloj TAG Heuer Connected es un verdadero cambio de juego que dará a cualquier golfista una ventaja competitiva inmediata. Y lo hace sin comprometer la elegancia y el estilo”.

El jugador de golf profesional y embajador de TAG Heuer, Tommy Fleetwood, cuenta: “Me encanta llevar este reloj tanto dentro como fuera del campo. Las funciones están muy bien pensadas, hacen que el juego sea más preciso y no puedo pensar en un golfista cuyo juego no se beneficie de él. Si tuviera que destacar una función, personalmente disfruto de la función de tiro a distancia. Veo cómo se comporta mi drive en el campo de golf teniendo en cuenta las condiciones reales en las que estoy jugando, la sincronización de esto ha funcionado perfectamente para mí mientras he estado probando mis nuevos palos”.

Cartografía 2D y 3D mejorada

TAG Heuer Golf siempre ha destacado visualmente por su exclusiva tecnología cartográfica, que muestra mapas interactivos en 2D en el reloj y campos realistas en 3D en el smartphone. Pero TAG Heuer lleva la experiencia a otro nivel con esta última actualización. El Connected Watch muestra ahora mapas 2D mejorados con más detalles, incluyendo bosques y árboles individuales. La aplicación móvil también viene con enormes mejoras en los mapas 3D, tanto en Android como en iOS, ya que se han actualizado todas las texturas (agua, rough, fairway, etc) y otros elementos (árboles, paredes, etc). En los dispositivos iOS, TAG Heuer ha innovado utilizando SceneKit, el último marco de gráficos 3D de alto nivel de Apple, para que las representaciones 3D sean más detalladas que nunca. Los usuarios de IOS disfrutarán incluso de una trayectoria de tiro simulada para una mejor visualización tras la ronda en su teléfono. La sensación general y el diseño hacen que la experiencia sea más realista que nunca y recuerda a las imágenes vistas en las retransmisiones de los torneos profesionales. Estos renders son exclusivos de TAG Heuer Golf y muestran el compromiso de la marca con la innovación constante.

La función Driving Zone, exclusiva de TAG Heuer, ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en junio de 2020. Muestra automáticamente a los jugadores la zona de aterrizaje de sus golpes de salida anteriores, ayudándoles a adoptar la estrategia que más les convenga.

La aplicación TAG Heuer Golf cuenta con mapas precisos y actualizados de más de 40.000 campos de todo el mundo y puede acompañar a cualquier jugador sin importar dónde le lleve su afición por este deporte.

Recomendación de palos

Una de las novedades más interesantes del reloj es la innovadora herramienta de recomendación de palos. A medida que el usuario mueve el objetivo en el mapa, se le recomienda el palo adecuado en función de la distancia. El usuario puede configurar primero las distancias de cada uno de sus palos, y el reloj tendrá en cuenta los golpes que haya grabado para una recomendación aún mejor. La función se puede desactivar fácilmente para los jugadores que participan en torneos o en campos en los que no se permite su uso.