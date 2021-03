Así es la novio de Lola, que ha roto el final de la Isla de las Tentaciones y arrasa en Tik Tok

Iván Rubio estuvo jugando al principio de esta temporada en el Benidorm y una estrella de las redes sociales gracias a su Tik-Tok: tiene 464.000 seguidores y más de 7 millones de reproducciones. Pero ahora sí que está a un paso de la fama absoluta porque Lola, la concursante más polémica de la Isla de las Tentaciones le ha presentado en las redes sociales: “Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor”, ha escrito.

Eso supone que Diego y Lola no siguen tras el final de “La isla de las tentaciones’, una de las grandes incógnitas de esta edición, después de que Lola haya protagonizado después de su lío con otro de los concursantes más polémicos, Carlos.

Lola y su novio futbolista

Ivan Rubió es un crack en el campo y en las redes sociales. Lo del Tik To “surgió de lo más normal. Estaba en la cuarentena con dos compañeros que tenía en el Benidorm, y empezamos de cachondeo a hacer un baile. La verdad es que tenía mucho tiempo libre entonces y eso provoca mucho aburrimiento. ¡Yo no tenía una cuenta de tic toc hasta ese momento!”, aseguraba en golsmedia. “Inventé un baile con una música, muy sencillo porque yo soy muy antirítmico, y empezaron a repetirlo muchas personas. Y de repente vi que personajes famosos grababan sus vídeos con mi baile, llegó a Sudamérica…y el número de reproducciones y seguidores no paró de subir. Yo no buscaba nada, me vino de sorpresa, y ya tengo casi 500.000 que me siguen”, reconocía.

Fue un golpe de popularidad: Tener más seguidores conlleva más responsabilidades. Al subir vídeos que puede ver todo el mundo debes saber que no le puedes gustar a todo el mundo. Yo con todo esto mi vida no la voy a cambiar, y creo que lo llevo bastante bien, que recojo bastante bien las críticas. Yo soy como soy, no me voy a amoldar a lo que me digan y ya está”.

Lo que no sabe es cómo le va a afectar también ser el novio de Lola, una de las nuevas estrellas de la televisión.