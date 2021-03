Eufemiano Fuentes, médico deportivo que durante gran parte de su trayectoria profesional trabajó para la Real Federación Española de Atletismo, equipos ciclistas y clubes de fútbol, asegura que si contara “todo” lo que sabe “caería alguna medalla” de las obtenidas por deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Eufemiano Fuentes habló sobre el dopaje en el deporte, los Juegos Olímpicos de Barcelona y los deportistas y equipos implicados en estos casos en una entrevista para el programa de televisión “Lo de Évole”, que se emitirá en La Sexta el próximo domingo a las 21:25 horas.

“No querían problemas, no querían positivos, pero querían resultados”. De esta forma, Eufemiano Fuentes justificó sus viajes a países de Europa del Este en busca de técnicas y productos para el dopaje, en un vídeo de avance del programa. “Hice trampas y no conozco a nadie que no las hiciera”, señaló el médico canario, “seguro de que alguien puede estar nervioso” ante lo que va a decir.

Eufemiano Fuentes fue absuelto hace años en el juicio por el que se le juzgaba como presunto cabecilla de una trama internacional de dopaje en el deporte que tuvo que ver con las famosas Operación Puerto y Operación Galgo. Eufemiano está actualmente jubilado y en el programa asegura que será la última entrevista que concede para repasar una trayectoria profesional marcada por la polémica y el dopaje. El doctor reconoce que durante buena parte de su carrera se dedicó a hacer trampas para ir por delante de las autoridades deportivas en el asunto de las sustancias prohibidas. Eufemiano y su entorno se convirtieron en eminencias en el uso de transfusiones de sangre y de administración de productos dopantes que en muchos casos no llegaron a detectarse. Él mismo consideraba que era lo normal en aquel mundillo y que ninguno de los deportistas más destacados era ajeno a una práctica más que generalizada. Sus relaciones con atletas, ciclistas, boxeadores o destacados clubes de fútbol le convirtieron en una leyenda. Fuentes aprendió técnicas en los países de la Europa del Este para mejorar el rendimiento deportivo y muchos de los pacientes que acudieron a él eran plenamente conscientes de que las prácticas iban más allá de lo legal.

En el programa “Lo de Évole”, el periodista no sólo se limita a preguntar por los éxitos del deporte español. Jordi Évole va más allá e indaga sobre su vinculación con importantes clubes de fútbol como el Real Madrid, el Barça, la Real Sociedad o el Valencia. Eufemiano reconoce que estuvo vinculado de alguna manera a la élite del fútbol español y asegura que trabajó con todos ellos.