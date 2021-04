La extraña suplencia de Sergio Ramos

Sergio Ramos tuvo que esperar hasta el minuto 86 para sumar su partido 180 como internacional con la selección española. El capitán esperaba en el banquillo, aunque Luis Enrique y él mismo se han esforzado en los últimos días en afirmar que su estado físico es perfecto. «Estoy muy bien. Poco a poco voy cogiendo el ritmo después de una lesión importante de rodilla. El míster fue claro, todo lo que tenga que ver conmigo se saca de contexto y la realidad es una, la que ha dicho el míster. Tengo que estar operativo, como uno más de la selección y cuando toque jugar de titular o como hoy salir con la misma alegría. Lo importante es sumar», dice el capitán de la selección.

«Juegan los que considero que están en mejor disposición», explicaba Luis Enrique tras el partido. «Es una decisión técnica, no tiene más complicación. Decido cuáles son los jugadores mejores para jugar un partido. Sergio Ramos está bien, no tiene ningún problema, pero sale de una lesión y he decidido que jueguen otros. No hay ningún problema, ésa es la realidad», comentaba el seleccionador.

«La intención de los líderes es que sean líderes en cualquier situación y a partir de ahí decido como seleccionador lo que es mejor para el equipo», añadía el preparador español, que reconocía que quiso «premiar a un jugador que merece todo».

Luis Enrique siempre había contado con él. Sólo se permitía sentarlo en el banquillo en partidos amistosos, como ante Holanda y Portugal. Trece minutos jugó entre los dos encuentros para sumar dos más en su carrera por atrapar a Ahmed Hassan. Y contra Grecia pactó jugar sólo 45 minutos para seguir sumando.

Diez años llevaba el capitán de la selección española sin ser suplente en un partido oficial estando en perfectas condiciones físicas. Luis Enrique le ha enseñado por primera vez el camino del banquillo. Tampoco había sido suplente en dos partidos oficiales seguidos.

El lugar de imprescindible que corresponde habitualmente a Sergio Ramos ha sido para Eric García en los tres partidos que ha disputado la selección en esta convocatoria. El central del Manchester City ha sido titular en los tres partidos y sólo ha dejado de jugar los últimos minutos del encuentro ante Kosovo, cuando dejó su sitio a Sergio Ramos.

La situación de Eric García también es extraña. Ha dejado de jugar en el City. En los últimos 19 partidos de la Premier sólo ha jugado quince minutos del último. “No es un caso normal, ha jugado poquísimo con su equipo pero tenemos tal confianza en él que ha hecho tres partidos de este nivel. No parece que tenga la edad que tiene, nos genera muchísima confianza, está más que capacitado y por eso lo quiere renovar el City desde hace muchísimo tiempo, aunque él parece que ha elegido otro camino”, explica el seleccionador. Su decisión de fichar por el Barcelona cuando acabe su contrato el 30 de junio es lo que le ha hecho perder el sitio en el equipo de Guardiola.

“Dirige, lidera, comunica a la defensa, sabe qué acciones tiene que explotar, cuáles tiene que mejorar. Nos ha demostrado que, a pesar de no jugar con su equipo, puede venir con nosotros. Ha confirmado su nivel en estos diez días”, añade Luis Enrique.