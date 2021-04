Se cumplen 16 años de la primera final entre Nadal y Federer, que tuvo un desenlace con suspense

El 3 de abril de 2005 Rafa Nadal todavía no había ganado ninguna vez Roland Garros, la primera de sus, de momento, trece veces, fue unos meses después, pero el por aquel entonces jovencísimo jugador manacorense sí sabía lo que era derrotar a Roger Federer, número uno del mundo. Lo había hecho en los cuartos del Masters 1.000 de Miami en 2004 (6-4 y 6-4), sorprendiendo al suizo, que estaba sobre aviso cuando un año después se encontró con el mismo rival, pero en la final.

En aquel momento no sabían que ese iba a ser un partido histórico: la primera final de la rivalidad más importante en el mundo del tenis. Y pese a lo que había sucedido el curso anterior, Rafa comenzó de nuevo mandando ante el que era el dominador del circuito. Se impuso en los dos primeros sets y terminó cediendo por 2-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3 y 6-1. Nadal estuvo a dos puntos del triunfo. “No me ha sorprendido porque sé lo buen jugador que es. Soy el gran favorito en cada partido que juego y hasta parece una locura cuando pierdo sets. Así que hoy he visto el peligro que representa Nadal. Así fue hasta el final del partido”, explicó Federer, en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

Federer ya supo en ese momento que el tenista que había enfrente apuntaba a ser su gran némesis, como después se demostró. Incluso en un momento del partido, estalló la raqueta contra el suelo de pura desesperación, algo que era habitual verle cuando era más joven, pero que logró controlar con el tiempo. “Es sorprendente ver a Federer tirar su raqueta, pero te hace pensar que estás más cerca de la victoria. Pude ver su frustración al hacer ese gesto”, explicó el español, que no estaba todavía en el “top 30″, pero su nivel evidentemente era más alto de lo que señalaba el ránking. El helvético admitió después que ese gesto le permitió liberarse después de estar pasando un mal rato: “Era como si me llevara todo el rato subiendo una cuesta”, reflexionó.

A partir de ahí, Rafa y Roger ha disputado otras 23 finales, con 13 triunfos del balear (catorce, en total) por diez del helvético. La repartición es la siguiente: en Grand Slams gana Rafa 6-3; y en Masters 1.000, 7-5. En torneos ATP 500 están 1-1 y en la Copa de Maestros domina Federer 1-0.

Pese a ser la primera final de Masters 1.000 de Nadal, es uno de los pocos torneos de esa categoría que todavía no ha conquistado (cinco veces superado en el duelo por el título). En la edición de este año, no han estado ninguno de los dos. Tampoco Djokovic. El título se lo jugarán Sinner, el joven italiano de 19 años, y el polaco de 24 Hurkacz.

Nadal tiene pensado volver a las pistas para la gira europea de tierra batida, con el Masters 1.000 de Montecarlo (11 al 18 de abril) como primer gran objetivo. Esta temporada sólo ha disputado el Open de Australia. Después, ha estado recuperándose de unas molestias en la espalda.