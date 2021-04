Diakhaby rompe su silencio: “Me llamó negro de mierda”

El central del Valencia Mouctar Diakhaby rompió su silencio a través de su cuenta personal en Twitter para ofrecer su versión de lo ocurrido con el jugador del Cádiz Cala y dejó muy claro que recibió un insulto racista. “En Cádiz un jugador me insulta y las palabras son: ‘Negro de mierda’. Es intolerable. Todos habéis visto mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto”, declaró Diakhaby.

“Mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario, que fue una buena decisión. Después un jugador de ellos pidió a uno nuestro que si Cala se excusaba volviéramos al campo y le dijimos que no. Las cosas no son así. No puedes hacer algo, pedir excusas y pasar así”, continuó.

“Hoy me siento bien, pero me ha dolido, me ha dolido muchísimo. Es la vida y hay cosas así en la vida. Espero que LaLiga haga algo para que todo se aclare”, añadió Diakhaby.

“Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros, a los entrenadores por la solidaridad y el apoyo que me han dado. Y el cariño que me ha dado toda la gente y la afición. Quiero decir que estoy bien, muchísimas gracias”, concluyó.