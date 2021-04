La dura respuesta de Cala a Pablo Iglesias, Irene Montero y Echenique

Juan Cala ha salido a explicar su versión de los insultos racistas que presuntamente lanzó a Diakhaby, jugador del Valencia el pasado fin de semana en el partido de LaLiga. Ha negado cualquier insulto y ha defendido su inocencia asegurando que no dijo nada y que no es racista como demuestra su convivencia con otros futbolistas.

La jugada ha creado mucha polémica, porque el Valencia se marchó del campo y sin embargo, después volvió. Fue una protesta contra el racismo que se quedó algo a medios, pero que llegó al nivel político. Pablo Iglesias, Echenique, Irene Montero o Errejón apuntaron rápidamente y Cala, hoy martes, les ha respondido, indignado. “Les diría que no todo vale para ganar un puñado de votos”, ha asegurado, muy molesto porque se le haya juzgado sin pruebas, sin juicio y sin poder defenderse: “Parece que estemos en el oeste. Sin pruebas me acusan y me juzgan”. “Estamos en un estado de derecho democrático y hay presunción de inocencia. Este linchamiento no puede ser”. Cree que no se puede actuar así: “Debemos actuar con rotundidad. Estamos creando un precedente bestial”. “Sin pruebas, sin público, nadie escucha nada, el árbitro no escucha nada... Estamos creando un precedente”.

Y cree que le deben disculpas: “Me encantaría que alguien me llamara y se disculpara... pero lo dudo”.

Asegura que si no ha salido antes a hablar ha sido por seguir las directrices del Cádiz: “Al acabar el partido le dije al presidente del Cádiz que quería salir a hablar ya, pero él me recomendó que no. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno”.

Ahora puede que quien se lleve una denuncia se Diakhaby: ¿Denunciar a Diakhaby? Eso lo lleva mi abogado... pero tengo claro que voy a defender mi honor y mi imagen”. Para Cala algo falla: Hay dos opciones. O Diakhaby se lo ha inventado o lo ha entendido mal. El resto es un circo”.

“Si el Valencia pide un protocolo contra el racismo, ahí estaré. Pero con pruebas”, ha asegurado. “Ha habido muchas contradicciones en el Valencia. Salen del campo, después vuelven, acusan a los árbitros, los árbitros les desmienten, ahora Diakhaby dice lo de la disculpa”, ha asegurado acerca de las últimas palabras del jugador del Valencia: ha contado que un jugador del Cádiz les preguntó si volvían al campo si Cala se disculpaba.