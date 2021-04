Jon Rahm: del paritorio al Masters de Augusta

Jon Rahm disputa (8-11 de abril) su quinto Masters de Augusta (ha sido «top 10» en las tres últimas ediciones) y lo hace, pese a su continua autoexigencia, con la sensación de no tener mucho que perder.

Y eso, a veces, libera, relaja, y deja que salgo lo mejor de uno.

Le pasó, por ejemplo, a la selección de fútbol de Dinamarca, cuyos integrantes estaban de vacaciones cuando les dijeron que tenían que disputar la Eurocopa de 1992 porque Yugoslavia había sido excluida por la Guerra de los Balcanes. Y fueron y ganaron.

Cualquier jugador de golf tiene marcados en el calendario estos cuatro días, porque se disputa el «major» más carismático del circuito, con su Chaqueta Verde y sus 18 hoyos con el nombre de la flor o la planta que abunda en sus alrededores. Jon Rahm también lo tenía señalado, pero por otro motivo: era el momento en el que podía nacer su primer hijo y él tenía claro que aunque fuera de maravilla en el Masters, si eso sucedía abandonaría el torneo. Pero el bebé, un «chicarrón del norte» (3,2 kilos y 52 centímetros), como lo definió su padre, se adelantó. El sábado llegó al mundo Kepa Cahill: un nombre vasco que es fácil de pronunciar para Kelly, la mujer del golfista, más el apellido de ella, que en el caso del pequeño actúa como segundo nombre. «Fue sin duda alguna el mejor momento de mi vida», dijo Rahm el día del parto.

Por supuesto, ni siquiera le amargó que horas después del nacimiento el Athletic Club, equipo de fútbol del que es un seguidor empedernido, perdiera la final de Copa contra la Real Sociedad. «Primero hay que felicitarle por ser padre, porque es algo importantísimo y muy especial en la vida de una persona. Y también decirle que estoy deseando verle para regodearme por la victoria de la Real», aseguró Chema Olazábal, que tiene una gran relación con Jon y que será uno de los tres españoles que participen. El otro es Sergio García. «Esperemos que Kepa llegue con la Chaqueta Verde bajo el brazo, pero el primer día de vida vio perder al Athletic. A Chema le digo que tenemos 26 Copas más que ellos...», respondió Rahm, siguiendo con el pique futbolero.

A fitting gift for new father Jon Rahm. #themasters pic.twitter.com/W7jfmkLfmP — The Masters (@TheMasters) April 7, 2021

Olazábal llegó al Augusta National Golf Club el fin de semana y Rahm no le pudo contestar hasta ayer. Porque el Masters ha sido una cosa secundaria en su cabeza. Lo primero es lo primero: estar con Kelly y disfrutar de las primeras horas de vida de Kepa C. en un fin de semana en el que durmieron poco. «Sumamos los dos cinco horas en dos días. Cansado estaba. El lunes a la noche vino la niñera a ayudarnos y he podido descansar», confesó. Ya el martes, cogió el avión para viajar al torneo y pasó la prueba PCR. El miércoles tocó los palos y entró en contacto con el campo por primera vez. «No estudias sólo los últimos tres días, se puede dar un último empujón, pero estudias durante mucho tiempo. He metido las horas y el trabajo, y eso no se va. Tengo el talento suficiente y sé que puedo ganar», piensa el número dos del mundo.

Para no perderse

Tres españoles: Jon Rahm, Sergio García y Chema Olazábal participan en el Masters de Augusta, primer «major» de la temporada.

Horarios y tv: El torneo se ve en Movistar Golf: el jueves y el viernes desde las 18:30 y el sábado y el domingo desde las 18:00.

Grupos: Sergio García compartirá grupo los dos primeros días con con Webb Simpson y Christiaan Bezuidenhout; Rahm, con Schauffele y Rory McIlroy; y Olazábal, con Matt Wallace y Lanto Griffin.