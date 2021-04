El brutal “antes y después” de los dientes de Sergio Ramos, Cristiano, Ronaldinho o Bale

Las estrellas del fútbol saben lo importante que es su imagen dentro y fuera de la cancha. No en vano obtienen suculentos beneficios a través de la publicidad y las redes sociales. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Ronaldinho o David Beckham han invertido grandes sumas de dinero en mejorar su aspecto y también sus sonrisas. Estos son algunos de los futbolistas a los que un dentista les cambió la vida y el “antes y el después” es sencillamente brutal.

Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid es uno de las estrellas que más ha invertido en su aspecto físico y su cambio desde que comenzó su carrera deportiva es impresionante. Además de inyectarse botox en frente y entrecejo, ácido hilaurónico en pómulos y mandíbula o operarse la nariz, el capitán blanco tampoco ha descuidado su sonrisa. Sergio Ramos luce una dentadura reluciente, recta y blanca como resultado de una ortodoncia invisible y de tratamientos de blanqueamiento.

Cristiano Ronaldo

La leyenda de la Juventus presume de dentadura perfecta. Pero no siempre fue así. Cuando era un adolescente en el Manchester United, sus dientes eran un poco frágiles, amarillos y anárquicos.

Cuando su cuenta corriente subió como la espuma, el astro luso se puso en manos del conocido dentista Miguel Stanley, que cuenta con una lista de clientes de lo más exclusiva en la que se encuentran los nombres de rostros tan conocidos como Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz o Gisele Bündchen.

El futbolista tenía un problema de mordida, debido a la ausencia congénita del incisivo lateral superior derecho, que le había desplazado los dientes. Además tenía un color oscurecido en tonos amarillentos en algunas piezas dentales. Por ello, se sometió a un proceso profundo de ortodoncia, inicialmente con brackets y posteriormente con ortodoncia invisible invisalign. Finalizó el proceso embelleciendo su famosa sonrisa con carillas de porcelana.

Gareth Bale

Al igual que Ronaldo, Gareth sabía que tenía que invertir en su apariencia para ser reconocido como uno de los principales talentos del mundo. El pálido prodigio adolescente se puso un poco de bronceado falso y arregló sus orejas. Pero tampoco olvidó sus dientes.

Una vez reconstruidos, ahora son de color blanco perla y combinan muy bien con el blanco de las camisetas del Real Madrid y Tottenham.

David Beckham

El inglés es un claro ejemplo de restauraciones con carillas dentales. En fotografías de hace años, se observa a un David Beckham con una sonrisa de dientes con maloclusión, disparejos y un poco amarillentos.

El deportista realizó tratamiento de ortodoncia invisible para organizar la ubicación de sus dientes. Llevó a cabo varios blanqueamientos dentales para eliminar las manchas. Y finalmente, optó por un tratamiento con carillas de porcelana, para dar un color blanco a su dentadura. Con ello también obtuvo una línea de dientes recta y armoniosa.

Ronaldinho

Es uno de los casos más complicados. En 2013, Ronaldinho se sometió a un intervención de cirugía estética... para arreglarse la dentadura.

Hasta ese, el crack ex azulgrana siempre se había negado a retocarse la boca, alegando que la anárquica posición de sus dientes “es una de mis señas de identidad. Si lo cambio, estaré irreconocible”.

El brasileño invirtió más de 50.000 euros en operarse las encías, ponerse prótesis de porcelana y blanquear sus dientes.

Jurgen Klopp

Los directores técnicos no se quedan atrás en cuanto a mejorar el aspecto de sus dientes. Inspirado por las blancas sonrisas de sus jugadores, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, decidió dejar atrás casi 50 años de lucir dientes amarillos y disparejos para formar parte de las brillantes y alineadas sonrisas de Anfield.

José Mourinho

José Mourinho da órdenes desde el banquillo, pero sirven de muy poco; el equipo está, aparentemente, pasado de revoluciones

El técnico portugués es conocido por fomentar la salud bucal de sus jugadores. Cuando dirigió al Manchester United, insistió en que toda la escuadra visitara al odontólogo. Lo mismo hizo al arribar al Chelsea, ya que Mourinho cree firmemente que tener una buena sonrisa mejora el rendimiento dentro de la cancha. Si bien no hay evidencia científica que sugiera eso, el British Journal of Sports Medicine afirmó que la salud dental de los futbolistas es “mala y afecta el rendimiento” en un estudio reciente. Por ello, el “Special One” no ha dudado en invertir en su sonrisa.

Carlos Tévez

Más conocido como “El Apache”, Carlos Alberto Tévez ha atravesado muchos cambios en su aspecto físico desde que comenzó a jugar fútbol en los barrios del Gran Buenos Aires en Argentina y debutó con Boca Juniors en 2001, el más llamativo de sus cambios sin duda, el diseño de sonrisa. Fue en octubre de 2007 cuando el jugador argentino que para entonces militaba en el club Manchester United de Inglaterra decidió mejorar su sonrisa corrigiendo un problema con un diente incisivo partido a la mitad.

Roberto Firmino

El brasileño Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, jugador del Liverpool no solo es reconocido por su goles sino por su impactante sonrisa. A juzgar por las fotos de cuando Firmino llegó a Inglaterra el jugador ha blanqueado su dentadura y se ha sometido a un tratamientos de coronas o carillas dentales. El propio entrenador alemán Jürgen Klopp, ha reconocido públicamente que se implantó una coronas tras ver “la nueva sonrisa” que le hicieron al jugador brasileño.