La tajante respuesta de Florentino sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo

La presencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en El Chiringuito para hablar de la Superliga también permitió conocer la opinión del máximo dirigente del club madrileño sobre la renovación de Sergio Ramos, el posible fichaje de Kylian Mbappé, el futuro de Vinícius y también sobre una hipotética vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

El portugués se marchó en el verano de 2018 a la Juventus y no vive un buen momento en el club italiano, que después de ganar la Serie A durante nueve temporadas consecutivas, este año no logrará el título. Cristiano ha sido muy criticado por algún comportamiento, como lanzar al suelo una camiseta que le había pedido un recogepelotas, e incluso el exentrenador del equipo Massimiliano Allegri habría recomendado a los dirigentes de la Juventus que se deshicieran del portugués.

Preguntado por si Cristiano Ronaldo podría volver este verano al Real Madrid, Florentino Pérez fue tajante: “Cristiano no volverá al Real Madrid, no tiene sentido”. No obstante, Florentino mostró su afecto por el portugués: “Le quiero mucho y nos ha dado mucho”.

El presidente del Real Madrid también se pronunció sobre el futuro de Leo Messi en el Barcelona. “Me gustaría que Messi siguiera en el Barcelona”, declaró Florentino, quien tiene claro que “el fenómeno Madrid-Barça, si no existiera, habría que inventarlo”. “El Real Madrid-Barcelona es un partido que para el mundo”, declaró.