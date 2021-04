La UEFA no descarta expulsar al Real Madrid de esta Champions

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, respondió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en una extensa entrevista concedida al medio de su país 24ur.com volvió a amenazar al club español con expulsarlo de esta edición de esta Liga de Campeones.

“En mi opinión, la Superliga nunca ha existido. Fue un intento de crear una liga fantasma de ricos, que no seguiría ningún sistema, no seguiría la pirámide del fútbol en Europa, las tradiciones, la cultura, la historia. Y les dije a mis delegados en el congreso, que habían venido el día anterior y estaban preocupados por lo que iba a pasar con el fútbol: Dadme 24 horas y esta liga dejará de existir”, declaró Ceferin.

Además de Florentino Pérez, el otro dirigente sobre el que concentró Ceferin sus críticas fue Andrea Agnelli, presidente de la Juventus: “Quizá fui ingenuo, pero siempre digo que es mejor ser ingenuo que mentiroso. Soy un ingenuo. Recibí llamadas de cinco de los 12 clubes, todos ellos disculpándose conmigo, diciendo que lo sentían, pero que tenían que firmarlo. Porque si no lo hubieran hecho, habrían quedado fuera de esta liga y así sucesivamente. Inmediatamente llamé a Agnelli, que no contestó. Entonces, le volví a llmar por teléfono, le dije que qué pasaba, y me dijo: ‘Esto es una basura, no es cierto, es todo inventado’. Entonces dije que de acuerdo, si es inventado, porque no soy tan ingenuo otra vez, entonces hagamos una declaración de prensa y digamos que no hay nada de eso. Dijo: ‘Genial, has hecho un chiste, oigámoslo’. Luego traté de conseguirlo de nuevo con el borrador, y poco a poco lo conseguí, y me dijo que no le gustaba del todo el borrador, que lo cambiaría un poco y me llamaría. Pero no volvió a llamar y apagó el teléfono. Estaba conduciendo hacia Suiza en ese momento y entonces recibí una llamada del último de los 12 clubes que habían firmado. Me dijo: ‘Mira, tengo que firmar mañana por la mañana o no formaré parte de esto’. Le dije: ‘Bien, empecemos la guerra mañana’. Si es así, mañana serán mis enemigos. Y ellos dijeron: Nos gustaría ser amigos, dentro de la Superliga. Pero yo dije: ‘Eso no existe’. Y así es como empezó. El domingo por la noche, creo que alrededor de la medianoche, lo anunciaron. Lo cual, de nuevo, es interesante: es fútbol europeo, y lo anunciaron en plena noche. Obviamente para el mercado americano. Lo cual es especial y ha enfadado aún más a algunos aficionados”.

Ceferin también expuso las razones que, en su opinión, hicieron fracasar el proyecto de la Superliga: “Fue una combinación de diferentes factores. En primer lugar, comenzó con nuestra declaración, junto con las ligas y otros clubes, cuando nos opusimos firmemente a la creación de esta liga. Eso fue un domingo por la tarde. Durante la noche, salieron con un comunicado de prensa y anunciaron que estaban creando esta liga. Por la mañana tuvimos un comité ejecutivo, aprobamos todos los cambios y después tuve una rueda de prensa en la que di todos los antecedentes, con toda la franqueza posible. Después de eso, hubo una respuesta inmediata de la oficina del primer ministro Boris Johnson del Reino Unido, y muy rápidamente del presidente Macron de Francia. La mayor contribución, por supuesto, fue la de los aficionados, que protagonizaron una auténtica revolución y se negaron a ser despreciados, a ser ignorados y a pensar que podían ser comprados”.

“Hemos estado hablando con los clubes, pero son 247 clubes de Europa que son miembros de la Asociación de Clubes Europeos, sobre el futuro de la Liga de Campeones después de 2024. Con quien más he hablado es con el presidente de la asociación de clubes, que siempre me ha asegurado que están con nosotros. De vez en cuando oía algún rumor de que se estaba gestando algo, pero yo, quizás ingenuamente, decía que no podía creerlo. Lo que acabó ocurriendo es que el jueves me llamó el vicepresidente ejecutivo del Manchester United y me dijo: ‘Han planteado ustedes unas reformas excelentes, las apoyo mucho y me alegro de que vayamos a votar esto mañana’. El viernes tuvimos una reunión presidida por Andrea Agnelli, como presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en ese momento y todo el mundo votó a favor de los cambios que habíamos propuesto en la UEFA. Así que las mismas personas que ya habían firmado otra cosa en ese momento votaron a favor de los cambios”, añadió.

Preguntado por qué Florentino Pérez no quiere a Ceferin en la UEFA, el esloveno fue claro: “Porque quiere un presidente que le obedezca, que le escuche y que haga lo que él piensa. Y trato de hacer lo que creo que es bueno para el fútbol europeo y mundial”.

Ceferin se mostró comprensivo con el comportamiento del presidente del Barcelona, Joan Laporta: “Todo el mundo me ha decepcionado en cierta medida, pero tengo que decir que quizá el Barcelona es el que menos me ha decepcionado. Laporta fue elegido hace muy poco tiempo y hablé con él dos o tres veces. Estaba bajo mucha presión debido a la situación financiera en la que se encontraba el club de fútbol, y él la heredó; no fue su culpa que la situación fuera así. Así que obviamente estaba bajo mucha presión, pero al mismo tiempo, como astuto negociador, se aseguró una estrategia de salida. Tal vez me gustaría decir algo más de lo que ha dicho Pérez: los clubes tienen pérdidas, pero también porque están mal gestionados”.

El presidente de la UEFA también lanzó una amenaza al Real Madrid y dejó abierta la posibilidad de expulsarlo de la presente edición de la Liga de Campeones y que no juegue la semifinal contra el Chelsea: “Lo fundamental es que la temporada ya ha empezado, lo fundamental es que las televisiones nos reclamarían si no jugamos la semifinal. Por tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que el partido no se celebre la próxima semana. Pero en adelante será un poco diferente. Las puertas de la UEFA están abiertas, pero al mismo tiempo todos tendrán que sufrir las consecuencias de sus actos. Creo que todos estos clubes forman parte de la UEFA. Pero, por supuesto, nunca volveré a tener una relación personal con ciertas personas. Siempre puedo separar eso”.