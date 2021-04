Florentino Pérez sobre la Superliga: “Si Nadal no juega contra Federer o Djokovic, no se ve”

Florentino Pérez explicó lo que ha sucedido con la Superliga, el proyecto del que fue el principal impulsor y durante el tiempo que duró, el presidente. El máximo dirigente fue el único que dio la cara de los mandatorios de los doce clubes. “Estoy triste y decepcionado porque llevamos trabajando tres años en el proyecto. Las ligas son intocables, porque forman parte de la historia de los países. Hay que sacar dinero del partido entre semana, de la Champions, que sólo tiene interés a partir de cuartos”, ha asegurado.

“La temporada pasada entre lo 12 perdimos 650 millones la temporada pasada, ésta dos o tres más. Se nos ocurrió un formato donde jugar los más grandes de Europa y empezando a principio y terminando al final de temporada y se puede sacar más dinero para los grandes y solidaridad con el resto de equipos. Se podía sacar mucho dinero”, ha dicho.

Florentino ha explicado lo que ha pasado. “Nunca he visto agresividad tan grande por parte del presidente de la UEFA y de las Ligas, como la española. No lo he visto en mi vida, amenazas, insultos, como si hubiéramos matado el fútbol. No la entiendo: una campaña que acabábamos con el fútbol”.

Y ha continuado: “Se produce un hecho muy complicado. Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. Contagió a los otros, que son personas de una edad y tienen miedo”, ha dicho sin decir nombres, aunque tiene pinta de que se refiere al Manchester City. “Se van porque la UEFA hace un espectáculo, como si hubiéramos tirado una bomba atómica”

Florentino asegura que quizá no se ha explicado bien, pero que tampoco han tenido oportunidades porque, según ha dicho, no les han dejado. “Si no juegan Federer contra Nadal o Djokovic, pues la gente no va”, ha dicho. Asegura el proyecto está en “stand by”. El presidente del Madrid ha asegurado que se está reflexionando a cómo hacerlo. “Lo fundamental es que los partidos tengan la atención de todo el mundo y sobre todo de los jóvenes, que ya no ven el fútbol. Si tienes un partido muy bueno, incorporas a la juventud en vez de jugar a la Play”

Una posibilidad es que entren los cuatro de cada Liga, por méritos deportivos, ha explicado Florentino Pérez