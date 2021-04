Las peñas del Rayo convocan a los hinchas para “desinfectar” el estadio de Vallecas tras el paso de Vox

La presencia este lunes en el palco del estadio del Rayo del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la candidata de ese partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, para presenciar el encuentro contra el Albacete provocó un profundo malestar en la afición del equipo vallecano.

El presidente el Rayo, Raúl Martín Presa, justificó la presencia de los dos políticos en el palco de Vallecas en el interés que mostraron por acudir al estadio y porque el Rayo “está abierto a todos”. “Abascal y Monasterio llamaron diciendo que querían venir, mostraron interés, y me pareció bien porque el Rayo es un equipo abierto a todos y Vallecas es un barrio que acoge a toda la gente”, declaró Martín Presa.

La Plataforma ADRV, integrada por peñas, grupos y aficionados del Rayo, publicó un comunicado el mismo lunes en el que criticó duramente al presidente del club, Raúl Martín Presa, al que llamaron “tonto útil”. “Das auténtico asco. En las últimas semanas Vallecas y la afición de nuestro equipo han sido insultadas, señaladas y criminalizadas. Hoy has usado nuestro nombre para defender los intereses de Javier Tebas. Hoy has cruzado todas las líneas que te quedaban por cruzar en tu carrera hacia la miseria moral. (…) En Vallecas no hay lugar para el fascismo ni para sus tontos útiles”, se puede leer en el comunicado que difundieron a través de las redes sociales.

En Vallekas no hay lugar para el fascismo. pic.twitter.com/3sQI9GUv27 — Plataforma ADRV (@plataformaADRV) April 26, 2021

Posteriormente, la Plataforma ADRV dio un paso más y convocó a través de su cuenta de Twitter una concentración para desinfectar el estadio de Vallecas. “Desinfectemos nuestro estadio. Limpiemos nuestro palco” es el lema que se puede leer en el cartel en el que se anuncia la convocatoria. La cita es a las 19:00 horas en la calle Payaso Fofó.