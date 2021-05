El pasado 11 de febrero, Fernando Alonso sufrió un grave accidente al ser atropellado cuando montaba en bicicleta en Suiza. La zona más afectada por el golpe fue la boca y el asturiano tuvo que ser sometido a una cirugía maxilofacial para corregir los daños ocasionados en el maxilar superior. Tres meses después de aquel susto, Alonso corre este fin de semana en Montmeló el Gran Premio de España de Fórmula 1.

En una entrevista concedida a Marca, Alonso habló de su accidente de y de las secuelas que le ha dejado y de cómo va la recuperación de su boca: “Va bien. No es algo que tampoco me guste comentar, ni que tenga un impacto en las carreras. Pero lógicamente tengo dolores, ya sea en la boca, en los cambios de temperatura, los cambios de presión, como cuando alguien tiene una placa lo noto... Y cambia la manera en la que comes o en la que tienes que preparar la comida”.

Alonso reconoció en esta entrevista que quizá esta es la primera semana desde el accidente en el que no tiene dolores: “También tenía un golpe en el hombro y uno en la rodilla, que no era necesario operar, pero sí que tuve que hacer un poco de rehabilitación. Y ahora se lo decía a mi gente, a Alberto y a Edo [Bendinelli, su fisioterapeuta], que igual ahora es la primera semana que no tengo dolores al hacer nada. Hasta ahora sí los tuve, pero no implica que no pueda frenar fuerte y que no pueda girar a derecha o izquierda, por lo tanto, no se comenta porque para conducir no es necesario decirlo. Pero sí que para una vida normal ahora sí que casi, casi estoy al 100% ahora ya”.

También aseguró Alonso a Marca que, pese a la dureza del accidente, no tiene miedo de montar en bici: “El primer día que me subí en bici había pasado un mes del accidente. Estábamos en Bahréin, en los test de pretemporada. Me sentí un poco raro y hacía mucho viento. Tenía un poco de miedo, pero a los pocos kilómetros ya me sentía normal. En las últimas semanas estuve haciendo bici con normalidad y todo está en su sitio. Como ciclista en la carretera siempre me he sentido seguro. La verdad es que no he tenido nunca miedo ni nada parecido. Incluso ahora tras el accidente tampoco lo tengo”.