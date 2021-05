Así quedó la pierna de Nadal tras su peligrosa caída en la final de Roma ante Djokovic

Rafa Nadal ya está descansando en Mallorca después de haber conquistado el Masters 1.000 de Roma. Ahora le esperan unos días en casa y seguir preparándose para intentar el asalto a su décimo cuarto Roland Garros. La final en la capital italiana mostró una buena versión del español ante el número uno, al que venció por 7-5, 1-6 y 6-3 y vivió un susto del español, que resbaló para llegar a una pelota complicadísima y tropezó con la línea para terminar en el suelo.

La caída y el enojo de Nadal hicieron más idílico este puntazo.

pic.twitter.com/hZqusH3QFz — MELANNIE (@melannievelezs) May 16, 2021

El enfado fue tremendo y se lo hizo saber al juez de silla, Carlos Bernardes, con el que alguna que otra discusión ha tenido, aunque esta vez la “culpa” no fuera del árbitro, fue de las líneas que el torneo italiano tiene que modernizar, ya que están metidas con clavos. “Nos vamos a matar”, le dijo, mientras se iba a limpiar de arena, y al hacerlo dejó visible la herida que se había hecho en la pierna izquierda, una buena rozadura en la zona donde se dobla, a la altura de la rodilla, pero que no le molestó para seguir compitiendo.

La pierna izquierda de Nadal tras su caída

Pese al resultado de la final de Roma, no hay modificaciones en los primeros puestos del ránking ATP. Novak Djokovic, por delante del ruso Daniil Medvédev, con Nadal en tercera posición. El décimo título del español en el Foro Itálico mantiene las posiciones en una lista que no experimenta cambios en el “top10″, aunque reduce la diferencia del zurdo con el serbio, que defendía título en la capital italiana. Djokovic tiene ahora 11.063 puntos y Nadal 9.630. La consecuencia del tercer lugar de Rafa es que en Roland Garros, la siguiente gran cita, el esperado duelo con Nole podría llegar en semifinales y no en la final, pero para eso habrá que esperar al sorteo.

España tiene tres jugadores entre los 12 primeros del mundo. Además de Nadal, Roberto Bautista está en el undécimo lugar y Pablo Carreño, en el duodécimo.

El tenista que vuelve a la actividad es Roger Federer, que actualmente ocupa el octavo lugar, pese a que apenas ha jugado en el último año y medio. Se operó de la rodilla en marzo de 2020 y otra vez en junio, estuvo parado desde la pandemia, reapareció en Doha el pasado marzo, jugó dos partidos en pista dura y volvió a parar. Ahora regresa para jugar en tierra en Ginebra, donde debutará esta tarde, sobre las 16:00, contra el español Pablo Andújar, duelo que podrá verse en Teledeporte. Después irá a Roland Garros, aunque su gran objetivo es Wimbledon.