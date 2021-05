Los cinco nombres más sorprendentes del Real Madrid de Zidane

Real Madrid

Varane se entrenó ayer con el resto de la plantilla, mientras que Sergio Ramos hizo parte con el grupo y parte en solitario. Sin embargo, que ambos estén bien no significa que vayan a jugar. Hace cuatro meses, la ausencia de alguno de los dos era un drama para el Real Madrid, que se sentía indefenso porque se consideraba que no había nivel en los suplentes para suplirles de manera continuada. Pero faltó Sergio Ramos y después faltó Varane y el Real Madrid no lo ha notado. De repente, no son imprescindibles y eso va a condicionar, no sólo el choque de mañana contra el Villarreal, sino también la planificación de la próxima temporada, acabe como acabe ésta.

El Madrid de Zidane puede ganar o puede perder el campeonato, pero hay una serie de conclusiones que no van a cambiar por el resultado del último encuentro del curso. Cuando comenzó nadie pensaba que iba a ser un año tan tortuoso, con lesionados todo el rato y con jugadores principales sin apoyar al equipo en las fases decisivas. Nadie podía imaginar que si LaLiga se iba a jugar en el último día, el Madrid podía presentarse a ese partido con un equipo en el que Nacho, Militao, Odriozola, Miguel Gutiérrez o Valverde iban a ser titulares.

Ninguno de ellos tenía un papel destacado en la planificación. El que más Valverde, que ya había cumplido la temporada pasada, pero que parecía empezar ésta por detrás de Odegaard. Todos ellos han mostrado una paciencia que no tuvo el noruego y también personalidad para superar los malos momentos o la evidente falta de confianza de su técnico.

Valverde ha pasado por una lesión, por una lenta recuperación y al final, aprovechando las bajas (ahora el coronavirus de Kroos) se ha convertido en el tercer hombre del centro del campo, por delante de Isco, que puede irse del Madrid sin jugar más.

El caso más llamativo es la defensa, donde ninguno de los cuatro que fueron titulares en Bilbao contaba con ser tan fundamental. Miguel Gutiérrez tenía que haber estado en Extremadura, disputando el partido de ascenso con el Ibiza contra el Castilla, pero Mendy, que nunca se rompía, se rompió definitivamente y entre Marcelo y el canterano, Zidane tomó una decisión que suena a definitiva. No es fácil subir al primer equipo, pero es menos sencillo aún cuando se está jugando la temporada. Miguel Gutiérrez lo ha hecho con naturalidad.

El salto del canterano ha sido enorme, aunque tiene una ventaja: en sus primeros días en la primera plantilla los jugadores del filial cuentan con el viento de cara, se ensalzan sus buenos momentos y se olvidan con rapidez los malos.

Militao y Odriozola, por ejemplo, se enfrentaban a un reto no mayor, pero por lo menos igual de complicado: no se fiaban de ellos. Ya había rumores de venta porque hasta entonces no habían dado la talla. Sin continuidad se les veía demasiado frágiles para imponerse en la defensa del Real Madrid, donde hay que mandar a las estrellas que juegan por delante. Odriozola ha cambiado, pero es que lo del brasileño es el salto más espectacular en la plantilla en este curso y ya se le ve como un central de futuro, que va a ir mejorando según siga sumando minutos

Se había convertido en el cuarto central del equipo, porque ante las ausencias de Varane o Ramos, Zidane había elegido a Nacho, otro futbolista que tenía que aclarar su futuro y lo ha hecho de manera contundente.

Acaba contrato en 2022 y ha reconocido que su continuidad en el club dependerá de los fichajes y las salidas que se lleven a cabo en la retaguardia. Nacho no exige la titularidad, pero sí tener posibilidades de jugar muchos minutos como le ha sucedido estos meses.

Va a ser su tercera temporada en minutos, pero puede que sea la más importante en cuanto a trascendencia en el equipo. Como Militao, sus partidos contra el Liverpool o Barcelona le dieron una importancia que hasta entonces se le había negado. Y su gol en Bilbao la pasada jornada dio la oportunidad al Madrid de ser líder unos minutos y de llegar al encuentro de mañana con opciones de ganar LaLiga.