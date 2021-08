Rafa Nadal, que ha dado por finalizada su temporada tenística para recuperarse de sus problemas en el pie izquierdo, participa este fin de semana en el Campeonato mid-amateur de golf de Baleares, que se disputa en el club Arabella Son Muntaner. El tenista de Manacor, gran aficionado al mundo del golf y que no volverá a competir en el circuito en 2021, cerró la primera jornada con 79 golpes (+7), a seis del líder, Nicolás González-Camino (73), que aventajó en un impacto a Juan Pedro Manjón (74).

Nadal comunicó esta semana a través de sus redes sociales que ponía fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse “un tiempo”, ya que lleva un año “sufriendo mucho más de lo que debería” con su pie izquierdo. “Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien”, afirmó el actual número cuatro del ránking ATP. “Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme, prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”, añadió.