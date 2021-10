Duro ataque a PSOE y Podemos por la nueva ley del deporte: ¿Con qué cara miraréis a las niñas?

“Representación de lo que significará la ley que llaman trans para el deporte femenino. También para el deporte de base. Será gracias al @PSOE y a @PODEMOS: ¿Con qué cara miraréis a las niñas?”, se puede leer en un mensaje publicado en el perfil oficial de Twitter de la plataforma “Contra el borrado de las mujeres”. El “tuit” va acompañado de un vídeo que muestra lo que a su entender supondrá para el deporte femenino la inclusión de atletas trans en su categoría, que contempla la nueva ley.

Representación de lo que significará la ley que llaman trans para el deporte femenino. También para el deporte de base.

Será gracias al @PSOE y a @PODEMOS.

¿Con qué cara miraréis a las niñas? https://t.co/0LuNCSoitw — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) October 17, 2021

Este nuevo mensaje forma parte de la campaña puesta marcha en marcha por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres tras conocerse el borrador de la “Ley Trans” y que ahora se ha intensificado para informar a todas las Federaciones Deportivas para dar a conocer su propuesta de Enmiendas al proyecto de Ley de Deporte.

En el deporte de competición, sea o no profesional, existen categorías deportivas en base al sexo para garantizar la competición justa de personas de iguales condiciones, lo que conocemos como Juego Limpio o Fair Play. pic.twitter.com/TltKgqhbxi — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) October 14, 2021

Estas enmiendas, enviadas también a los grupos con representación parlamentaria, están orientadas a salvaguardar las categorías deportivas femeninas e impedir la ventaja competitiva de varones autoidentificados como mujeres en el deporte de competición.

Un desigualdad histórica

Las enmiendas propuestas solicitan que el texto de la Ley del Deporte, que se halla en su fase final de tramitación parlamentaria, se comprometa en el fomento de la participación deportiva de las diferentes minorías sin perjudicar al deporte femenino y sin contradecir las políticas públicas enfocadas a acabar en la práctica deportiva con las desigualdades históricas entre mujeres y hombres.

Las enmiendas también reclaman que la nueva Ley de Deporte impulse el deporte femenino en todas las etapas y en todos los niveles y que se reconozca el papel fundamental que tiene la categorización por sexo en el deporte dadas las ventajas competitivas que tienen los varones. Las Enmiendas de la Alianza CBM ponen énfasis en que se sigan reconociendo las diferencias biológicas entre mujeres y hombres para garantizar el juego limpio en las competiciones.

Para las organizaciones de mujeres, esas diferencias biológicas se ignoran si se afirma, como hace el Proyecto de Ley de Deporte, que en la expedición de licencias “se garantizará la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género o identidad sexual”.

Las organizaciones feministas consideran que efectivamente, no se pueden denegar licencias por motivos discriminatorios, pero una diferencia de trato basada en el sexo (o en la edad o la discapacidad) no constituye discriminación cuando esa característica es un requisito esencial para garantizar el juego limpio. Si, en la concesión de licencias, las Federaciones ignoran el sexo a favor del género con el que cada cual se identifique, se estará abriendo la puerta a que personas con corporalidad masculina puedan participar como mujeres en las competiciones femeninas.

Robo de medallas

“Ya conocemos y está documentado, afirma la Alianza CBM, que allí donde se está permitiendo la participación de varones autodeterminados como mujeres en las competiciones deportivas femeninas, se están arrebatando podios y medallas a las mujeres deportistas, menospreciando así su esfuerzo y su dedicación, que son sacrificados en aras de utilizar el deporte femenino para validar “identidades” y privilegiar competitivamente a cualquiera que se auto identifique como mujer”.

“Las organizaciones de mujeres, continúa la plataforma feminista, ya hemos documentado que las ventajas competitivas que deparan las diferencias anatómicas a los varones, no desaparecen ni siquiera tras años de hormonación, dada su mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño o altura promedio. La reducción de testosterona a la que se someten varones que realizan una transición hormonal los sitúa en desventaja competitiva en relación con los varones, pero no los sitúa en un punto comparable al de una mujer. En todo caso, solo serían equiparables a una mujer físicamente excepcional que tomase altas dosis de sustancias prohibidas para obtener ventaja en el mundo deportivo.

Las Enmiendas de la Alianza CBM proponen que la histórica infrarrepresentación de las mujeres en las entidades deportivas se corrija estableciendo una representación de las mujeres no inferior al cuarenta por ciento, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Pero su batalla no se ha quedado en la presentación de enmiendas. En redes sociales, las feministas han endurecido su campaña en la que acusan al Gobierno de Sánchez de traicionar el esfuerzo de las atletas si en la #LeyDeDeporte de @sanchezcastejon el sexo no determina las categorías femeninas. Asimismo, han puesto sobre la mesa el informe de los Cinco Consejos de Deportes del Reino Unido y exigen que en España se haga exactamente los mismo. Los cinco Consejos de Deportes de Reino Unido han publicado conjuntamente una guía sobre un nuevo enfoque para la inclusión de personas transgénero en el deporte, tras un largo proceso en el que consultaron ampliamente con todas las partes interesadas, incluyendo a la organización Fair Play For Women.

La revisión independiente concluye que la inclusión de personas transgénero en la categoría de sexo femenino no puede garantizar una competencia justa y segura para mujeres y niñas. La nueva guía establece que «Esto se debe a las diferencias en la fuerza, la resistencia y el físico entre la mujer promedio en comparación con la mujer transgénero promedio o la persona no binaria registrada como hombre al nacer, con o sin supresión de testosterona».