El duro ataque de Verstappen a Hamilton y Mercedes antes del Gran Premio de Qatar de F1

F-1

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desestimaron este viernes la apelación presentada por Mercedes sobre la acción del piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sobre Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Brasil, por lo que no hubo sanción para el líder del Mundial. “Ya sean consideradas las decisiones de los comisarios correctas o incorrectas, y al igual que con las de los árbitros en el fútbol, no parece deseable poder revisar cualquiera o todas las decisiones discrecionales en carrera hasta dos semanas después de lo sucedido”, indicaron los comisarios en un comunicado.

La escudería alemana había presentado una reclamación el pasado martes al considerar que más imágenes del incidente entre ambos pilotos en Interlagos ofrecían "nuevas evidencias" de una supuesta maniobra ilegal del Red Bull.

Con Verstappen liderando el Gran Premio de Brasil, Hamilton trató de adelantarle en la curva 4 y el neerlandés no llegó a trazarla, lo que provocó que ambos saliesen por el exterior y fuera del asfalto. Finalmente, el siete veces campeón logró pasar y se llevó el triunfo para recortar a 14 puntos las diferencia entre ambos en la clasificación.

Sin embargo, Mercedes, una vez revisadas las imágenes de las cámaras ‘on board’, creía que se debía considerar una sanción para el líder del campeonato. Los Comisarios de la FIA anunciaron posteriorme que “ahora” veían motivos para “considerar lo sucedido” tras el material utilizado por Mercedes en la reunión mantenida por todas la partes este jueves antes del Gran Premio de Catar, pero finalmente no impusieron ninguna penalización a Verstappen.

La petición de Mercedes había enfadado, y mucho, a Verstappen: “Ahí puedes ver que su verdadera naturaleza. Ha salido a la luz. Han mostrado su verdadera intención y quiénes son”, decía. Y no paraba: estaba orgulloso de no ser de Mercedes: “No tengo que lidiar con eso, por supuesto”. Y quería pasar página: “Es importante para nosotros centrarnos en nosotros mismos. Es lo que hemos hecho siempre y lo que haremos en las próximas carreras”, dice. Y lo ha cumplido en la primera toma de contacto en Qatar: “Me he divertido mucho conduciendo, creo que es una pista realmente genial. El segundo entrenamiento libre fue la primera vez que pudimos probar en la pista por la noche, así que era importante ver cómo reaccionaba el coche. Hubo un gran cambio entre el neumático medio y el blando para mí, el neumático blando no fue sorprendente, pero es la primera vez aquí, así que hay muchas cosas que quedan por entender aún”, dijo.

En cambio, Hamilton estaba más decepcionado: “Ha sido un día complicado para mí, no sé exactamente cómo de grande es la diferencia, pero definitivamente estoy algo fuera del punto de referencia. Ésta es una pista nueva, me sentí bien pilotando, fue bastante agradable y no tuve problemas reales, pero todas son curvas de alta velocidad, por lo que es un circuito bastante físico”,