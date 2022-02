La indignante mofa de Italia a Nadal en el festival de San Remo por ganar en Australia

Rafa Nadal está en boca de todos, para bien o para mal. Es imposible no hablar de él porque sus 21 Grand Slam han hecho historia en el circuito masculino de tenis y para casi todos los españoles es un orgullo, porque algunos desde Cataluña le ven como un enemigo y para el resto de los países es “odioso”, porque ven que no pueden ganar nunca si Nadal está enfrente. Italia lamentó cómo en semifinales perdió Matteo Berrettini y no les ha hecho gracia.

El tenista fue uno de los invitados del festival de San Remo y cuando estuvo en el escenario, los presentadores aprovecharon su presencia para burlarse del campeón español por el ruido que hace al sacar y por alguno de sus tics, sobre todo en el brazo. A Berrettini se le ve incómodo en esa situación.

En #SanRemo2022 han llevado a Matteo Berrettini y han vacilado con la forma de sacar de Rafa Nadal.



Nadal ganó a Berrettini en semifinales del #AusOpen hace unos días. Las caras xD pic.twitter.com/ifGpts012k — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) February 1, 2022

Mientras, en España le siguen dando homenajes. Desde diversos sectores de la sociedad balear se han iniciado campañas para que la principal puerta de entrada a Mallorca se denomine “Aeropuerto Internacional Rafael Nadal”, entre ellas una lanzada en el portal Change.org y que ya suma 1.491 firmas.

También la petición para que una moneda de un euro lleve su rostro ha conseguido 10.302 firmas por ahora.

En las redes sociales, asimismo, han surgido 'tuits' abogando por cambiar el nombre a Manacor al de "Nadalcor".

Los superlativos se agotan para definir al genial tenista zurdo que ha conquistado la admiración de todo el mundo: icono, genio, mítico, el más grande tenista de la historia, el mejor deportista que ha nacido en España.

"No habrá nadie como Nadal; ha puesto a Manacor en el mapa", valora Thomas Kunka, médico deportivo alemán (de Dusseldorf) que vive en la isla desde hace 35 años y que ha decidido visitar este miércoles la academia junto a su mujer.

"A Rafa, y a su entrenador Carlos Moyá les conozco desde hace 20 años, es el más grande", opina.

Lara, residente en Burgos y que se aloja unos días en la residencia de la academia junto a su pareja, afirma que lo que ha hecho Nadal en Melbourne es "bestial: Es el premio a todos sus años de esfuerzo y dedicación".

Otras opiniones también coinciden en destacar la gesta de Rafa: "Su influencia aquí es máxima. No solo asocia el nombre de Manacor con el éxito, sino que su academia emplea a cientos de personas. Nadal es un apellido muy vinculado al deporte (Miguel Ángel Nadal, tío de Rafa jugó en el Mallorca y en el FC Barcelona), y eso aquí lo sabemos muy bien", señala un manacorí que prefiere no dar su nombre.

A Rafa le adoran sus paisanos de Manacor, el tercer municipio de la isla por población (unos 50.000 habitantes), situado a unos 60 kilómetros de Palma, y no solo por sus triunfos en el circuito internacional del tenis.

En noviembre del pasado año, en pleno proceso de recuperación de su lesión en el pie izquierdo, fue nombrado hijo predilecto de Sant Llorenç des Cardessar, municipio vecino devastado por una riada que mató a trece personas en octubre de 2018.

Nadal no solo donó un millón de euros al pueblo, sino que también se involucró personalmente en las tareas de auxilio a los damnificados.

El nombramiento de hijo ilustre fue ratificado por unanimidad en un pleno del ayuntamiento que reconoció públicamente su faceta solidaria.

En la academia, dirigida por su tío y exentrenador Toni Nadal, todo gira en torno al primer tenista del mundo que ha sumado 21 "grandes", superando al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

En este gigantesco complejo deportivo se respira tenis por donde uno vaya, con alumnos peloteando en alguna de las pistas, recibiendo clases en la Rafa International School o sentados en la cafetería ante pantallas gigantes de televisión.

El museo de Nadal, con todos sus trofeos y recuerdos de otros deportistas famosos, es uno de los más visitados.

Esta semana, precisamente, los responsables de la instalación procedieron a hacerle un hueco a su último “grande”, el Abierto de Australia, segundo de su palmarés en ese torneo y que se exhibirá junto a los 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon.