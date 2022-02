El tenista que atiza a Rafa Nadal tras ganar el Open de Australia: “Así cualquiera...”

El deporte mundial se ha rendido ante el triunfo heroico de Rafa Nadal. La victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia, que le convierte en el tenista con más triunfos en Grand Slam de la historia, con 21, provocó una catarata de elogios por parte de la prensa mundial y un apoyo de deportistas, políticos y aficionados españoles. Calificativos como “marciano”, “superhéroe”, “eterno”, “leyenda” o “el mejor de todos los tiempos” se reparten en las portadas de los periódicos de todo el mundo.

Pero nunca llueve a gusto de todos. Rafa recibió una emotiva carta de Roger Federer y también, aunque fría, la felicitación de Djokovic, sin embargo el tenista Damis Dzumhur no parece alegrarse del triunfo del español y mandó un mensaje minimizando su victoria y defendiendo a Novak Djokovic. Poco después, ante las criticas recibidas, optó por eliminarlo.

El tenista, que actualmente ocupa el puesto 152° del ranking mundial pero en 2018 llegó a ser Top 25 (23°, más precisamente), es bosnio y profesional de la raqueta desde 2011. En junio de 2020, en medio del brote de coronavirus, fue uno de los organizadores -junto con Novak Djokovic- del polémico Adria Tour, una gira de exhibición en distintas ciudades de los Balcanes sin protocolos sanitarios que terminó con, al menos, nueve personas contagiadas de Covid-19. En las últimas horas, en una publicación de su cuenta de Instagram que luego borró, Dzumhur le quitó méritos al título de Rafael Nadal en el Australian Open por la ausencia de Nole.

“Cualquiera puede ganar un Grand Slam si Novak (Djokovic) no compite”, escribió el nacido en Sarajevo. Y agregó: “Aún eres el GOAT (sigla que remite a Greatest of all times, el mejor de todos los tiempos), Djoker”.

El polémico mensaje publicado en Instagram FOTO: Instagram La Razon

No es la primera vez que Dzumhur sale a defender públicamente a Nole. Ya lo había hecho días atrás, en medio del escándalo entre el serbio y el gobierno australiano por su estancia en el país. “¡Nadie merecía ser tratado así y especialmente alguien que representa a todos los jugadores como lo hace Novak! Apoyo a un gran hombre dentro y fuera de la cancha”, publicó también en una historia de Instagram, tras llevarse a cabo la deportación del número uno del mundo.

Perdió ante el español Pablo Andújar

Dzumhur, de 29 años, ha sido uno de los tenistas que ha competido en el reciente Abierto de Australia. Después de caer en la tercera y última ronda de la clasificación con el argentino Marco Trungelliti, entró en el cuadro principal como “lucky loser” (perdedor afortunado) y perdió en la primera ronda frente al español Pablo Andújar.

El pasado año, en la segunda ronda del ATP 500 de Acapulco, Dzumhur ya protagonizó un bochornoso episodio al ser descalificado por amenazar de muerte a un juez de silla, en desacuerdo por un fallo en su partido ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.