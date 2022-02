Escándalo en la natación: 16 nadadoras escriben contra una compañera trasngénero: “Si hablamos en contra, nos quedamos sin trabajo”

Dieciséis miembros del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania han enviado una carta a la escuela y a las autoridades de la Ivy League en contra de la participación de su compañera de equipo transgénero Lia Thomas. También piden que no se emprendan acciones legales contra la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) si esta adopta una política que prohíba la elegibilidad de Thomas y se la impide competir porque está quitando “oportunidades competitivas” a otros miembros del equipo. En la carta aseguran que quieren “expresar nuestro total apoyo a Lia en su transición. La valoramos como persona, compañera de equipo y amiga”, pero enseguida empiezan los reproches. Primero quieren que se aplique la normativa da federación de natación, por la que el máximo de nanomoles por litro de sangre es 5. El COI permite a mujeres trans por debajo de diez nanomoles.

La carta ha sidor redactada por Nancy Hogshead-Makar, ex nadadora olímpica y dice que lo hace en nombbre de 16 nadadoras de Pennsylvania, que no han querido, por miedo dar su nombre. Temen represalias. Hogshead-Makar asegura que quería ayudar a las nadadoras a contar lo que según ellas, no pueden decir públicamente por lo que pueda pasar. “Lo que más les preocupa es que la dirección se centre en Lia y no en los otros 40 miembros del equipo”, dijo. Según Hogshead-Makar, que no ha recibido una respuesta, lo padres de los nadadores de otros equipos de la Ivy League se han puesto en contacto para pedir ayuda para escribir una carta similar”, asegura.

Thomas, que tiene 22 años es una mujer transgénero de 22 años y sus marcas en los últimos tiempos están provocando mucha polémica en Estados Unidos, pero también en todo el deporte. Lleva más de dos años en terapia hormonal de género. La carta de las nadadoras asegura que no es contra ella ni contra su decisión de cambiar de sexo. “Apoyamos plenamente a Lia Thomas en su decisión de hacer la transición de hombre a mujer. Lia tiene todo el derecho a vivir su vida con autenticidad, pero también reconocemos que, cuando se trata de una competición deportiva, la biología del sexo es una cuestión distinta de la identidad de género de alguien. Biológicamente, Lia tiene una ventaja injusta en la categoría femenina, como lo demuestra su clasificación, que ha pasado del número 462 como hombre al número 1 como mujer”, asegura la misiva.

De 41 miembros del equipo de Pennsilvania, 16 las que apoyan la carta sin identificarse: “Se nos ha dicho que si hablamos en contra de su inclusión en las competiciones femeninas, seríamos eliminadas del equipo o que nunca tendríamos trabajo”.