La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un mazazo también para el mundo del deporte. Numerosos atletas rusos, ucranianos y de los países vecinos se están viendo afectados por la escalada militar provocada por la invasión rusa en tierras ucranianas. Algunos, como el ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky (fue 31° del mundo en 2010) o el ex campeón del mundo de boxeo Vasyl Lomachenko se han alistado en el ejército. Otros viven la situación con miedo e indignación.

La dramática situación que viven los civiles en Ucranianos deja cada día cientos de relatos de personas que tuvieron que dejar todo lo que tenían y más y partieron sin nada en el primer transporte que encontraron para dejar su tierra. Su país. Si hace un par de días, la tenista Dayana Yastremska, de 21 años, narró en una cruda publicación en su cuenta de Instagram lo difícil que es dejar atrás seres queridos y a tu patria para salvar tu vida vida, ahora ha sido Yulia Levchenko que ha querido transmitir el dolor y horror de la guerra.

La guerra en Ucrania dura ya más de una semana. Los ataques de Rusia no se detienen, y pese a la resistencia de las fuerzas armadas ucranianas, todo lo que se vive en las ciudades del país del Este europeo es “el infierno”. Así lo definió en su relato la reconocida atleta local desde Kiev.

La atleta ucraniana Yulia Levchenko, subcampeona mundial de salto de altura en 2017, usó su cuenta de Instagram para denunciar la situación que sufre Ucrania tras la invasión ordenada por Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“La gente muere en las calles”

“No tengo palabras. Es el dolor y el infierno... Gracias al mundo entero, gracias a los que no callan. ¡Quiero vivir en casa! En casa, en Kiev, en Ucrania. Estoy muriendo por dentro. Nuestra gente, nuestras calles se están muriendo”, describe Yuliia Levchenko, que sufre en Kiev el asedio de las tropas rusas (“estoy en Kiev y créanme, puedes ver cualquier cosa aquí”).

“Putin se ha vuelto loco”

“Gracias al mundo entero, gracias a los que no callan. ¡Quiero vivir en casa! En casa, en Kiev, en Ucrania. Estoy muriendo por dentro. Nuestra gente, nuestras calles se están muriendo. El 24 de febrero, Rusia nos atacó. Y ahora nuestra vida no es la misma de siempre. Amo Ucrania!!! Me encanta la gente, creo en nuestro país. Creo en el poder del mundo entero. Lo que está pasando ahora es la mayor estupidez. En este siglo, ir a la guerra contra las personas. Esto sucede cuando una persona piensa que es un dios todopoderoso y de repente se vuelve loco. En eso se ha convertido Putin”, añade la atleta.

“¿Cómo nos pueden matar? Si morimos yo y mi familia, la sangre estará en sus manos”, sentenció la deportista.

Levchenko es una reconocida deportista de su país. Con 24 años, logró ser subcampeona mundial de su especialidad en Londres 2017. Dos años más tarde, antes de la pandemia, repitió la posición en el torneo europeo que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia. Además, en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebraron el año pasado, la atleta del salto en alto alcanzó la final de la disciplina y finalizó en el puesto 8° con un salto de 1.96 metros.