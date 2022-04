La controvertida opinión de Boris Johnson sobre Lia Thomas y las deportistas transgénero

La nadadora Lia Thomas está provocando mucho ruido en las competiciones universitarias. Es más rápida que casi todas y muchas de sus rivales aseguran que esa ventaja es porque nació como hombre. Las opiniones en este asunto están muy enfrentadas, en Estados Unidos, pero también en Reino Unido donde la ciclista transgénero Emily Bridges ha provocado la misma polémica y ha hecho que hasta el primer ministro entre en el debate: “Las mujeres transexuales no deberían competir en eventos deportivos femeninos, dijo Boris Johnson, a los medios de comunicación.

Johnson hablaba en un momento en el que el país parecía dispuesto a abandonar sus planes de celebrar una conferencia emblemática destinada a promover los derechos del colectivo LGBT+ en todo el mundo.

Organizaciones y entidades benéficas están boicoteando el evento a raíz de una disputa sobre la terapia de conversión para personas transgénero.

“No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Tal vez sea algo controvertido, pero me parece sensato”, dijo Johnson. antes de intentar ser conciliador en el asunto También pienso que las mujeres deberían tener espacios -ya sea en los hospitales, en la cárcel o en los vestuarios- dedicados a ellas. Hasta ahí ha llegado mi pensamiento en esta cuestión”.

Sabe que una opinión así le va a costar críticas muy feroces porque es un debate sin puentes entre las partes: “Si eso me pone en conflicto con algunos otros, entonces tenemos que resolverlo. Eso no significa que no simpatice enormemente con las personas que quieren cambiar de género, hacer la transición, y es vital que demos a la gente el máximo cariño y apoyo a la hora de tomar esas decisiones”.

Los derechos de los transexuales se han convertido en un tema de conversación candente, ya que el deporte trata de equilibrar la inclusión con la garantía de que no haya ventajas injustas.

La ciclista transgénero Emily Bridges fue excluida de los de Gran Bretaña el pasado fin de semana de una competición ciclista después de que el organismo rector del deporte, la UCI, dictaminara que no era elegible.

El ciclismo británico había autorizado a Bridges a participar en virtud de su “política de participación transgénero y no binaria”.

La levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado.

La nadadora de la Universidad de Pensilvania, Lia Thomas, se convirtió el mes pasado en la primera campeona transgénero de la Asociación Atlética Nacional Universitaria (NCAA) en la historia tras ganar las 500 yardas libres femeninas.

Thomas compitió en el equipo masculino de Pensilvania durante tres años antes de hacer la transición y establecer múltiples récords del programa con el equipo femenino, pero su elegibilidad ha sido objeto de un considerable escrutinio.

Las últimas orientaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), actualizadas en noviembre del año pasado, establecen que ningún atleta debe ser excluido de la competición por una supuesta ventaja injusta debida al género.