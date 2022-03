Polémico primer título de la trasngénero Lia Thomas: “Reconozco a un hombre cuando lo veo”

Lia Thomas hizo historia y se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar las 500 yardas libres universitarias, la primera en vencer e un campeonato de natación de la NCAA., Fue primera con un tiempo de 4min 33,24s, la mejor marca de la temporada. “No tenía muchas expectativas para esta competición. Sólo estaba contenta de estar aquí y competir lo mejor posible”, aseguró después. Ganó en los últimos 100 metros, cuando aguantó la presión de Emma Weyant y de Erica Sullivan.

Como todo lo que ocurre con Lia Thomas, hubo mucha polémica. Thomas era un nadador masculino de Penn. Ha seguido las reglas de la NCAA y de la Ivy League desde que comenzó su transición en 2019 al iniciar una terapia hormonal. “La respuesta más sencilla es que no soy un hombre. Soy una mujer, así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecen el mismo respeto que cualquier otro atleta”, aseguró en la revista Sports Illustrated. Antes de la competición Hubo al menos manifestantes fuera de las instalaciones del recinto. “Las mujeres no somo un nivel de testosterona. Somos seres humanos completos hasta nuestra estructura esquelética, nuestra capacidad cardíaca y nuestra capacidad pulmonar”, decía una manifestante, “Reconozco a un hombre cuando lo veo. Estoy aquí para protestar contra los hombres en los deportes femeninos y para protestar contra el borrado femenino”, continuaba otra, según recogía la prensa estadounidense. “Ella es enorme. No es justo. No luchamos por el deporte femenino para incluir a hombres y niños con una crisis de identidad”, seguía. El periodista le preguntó a una de ellas si era un problema de tamaño.” ¿Qué tienen que ver las mujeres grandes con ser hombres?“¿Por qué comparar a una mujer con las mujeres? No tenemos un problema de altura, sino de sexo”.

El mes pasado, en los campeonatos femeninos de la Ivy League, ganó las carreras de 100, 200 y 500 yardas libres y con el éxito comenzó la polémica de si las mujeres trans pueden competir en los deportes femeninos. 17 de sus 40 compañeros de equipo de Pennsylvania escribieron una carta anónima porque se veían en desventaja frente a ella, pero también 300 nadadoras y nadadores firmaron otra a su favor. Entre ellas, su rival, Sullivan: “Tuve la suerte de ser recibido con los brazos abiertos en la comunidad de la natación cuando salí del armario como gay. Siento que Lia se merece lo mismo”,