La gráfica respuesta de Fernando Alonso en las redes tras su problema con el Alpine

Fernando Alonso quiere más, pero no puede. Está a punto, pero no llega. El Alpine no da todo lo que le pide y eso provoca que empiece a hacerse preguntas. Arrancará décimo este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial, tras sufrir un accidente en la Q3 (tercera ronda de la calificación) cuando según el ritmo que llevaba y sus propios sensaciones podía “haber luchado por la ‘pole’ .

“Estamos todavía investigando lo que pasó; aunque fue un problema hidráulico. No tenía el cambio de marchas, tampoco la dirección asistida. Se apagó todo en esa curva. Es una pena, porque iba un décima por debajo de la ‘pole’. Tenía dos juegos de neumáticos que habíamos salvado en la Q1 y en la Q2; y podíamos haber luchado por la ‘pole’ hoy. Estábamos haciendo el mejor fin de semana en muchos años; y la verdad es que ha sido bastante frustrante”, explicó Alonso, que hacía tiempo que no se veía en una situación tan ilusionante para él, para Alpine y para todos los aficionados.

Una de las reacciones más llamativas ocurrió en las redes sociales. Un seguidor del piloto ovetense escribió, tras la decepción: “Fernando Alonso venia para pole. Necesito un psicologo”, y Fernando Alonso ha sido muy gráfico en las respuesta que le ha dado. En ella deja muy claro que la decepción ha sido general.

“Luchar por la ‘pole’ es algo que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo y, como dije, estábamos haciendo hasta ese momento, el mejor fin de semana en años. Así que es frustrante, porque este tipo de problemas los quieres tener cuando vas el undécimo o el 12; no cuando estás luchando por algo importante”” comentó el doble campeón mundial asturiano este sábado al canal de televisión Dazn en el circuito de Albert Park, donde ganó con un Renault en 2006, el año que revalidó título.

"Queríamos haber luchado por la 'pole' y por el podio aquí, ha sido una pena", enfatizó Alonso, que, tras acabar noveno en Baréin y tener que retirarse en Arabia por un problema de motor cuando rodaba con muy buen ritmo ("las sensaciones son mejores que los resultados", había afirmado en Yeda) es decimotercero en el Mundial, con dos puntos.

“Hay que ver también si hay que cambiar cosas en el coche y si hay penalización por ello. Pero me da igual. Si cogemos puntos, bien. Y si no, también. Prefiero ir a por todo o nada”, explicó el genial piloto asturiano este sábado en Melbourne.