Leclerc, “pole” y “desastre para Sainz, 9º

La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia volvió a ser un festival Ferrari, eso sí, con los Red Bull muy cerca. Leclerc fue de nuevo la referencia de la Scuderia y se marcó una gran vuelta en la Q3 que le permitirá arrancar desde el primer puesto para luchar de nuevo con Verstappen por el triunfo. Será una carrera muy intensa donde los entrenamientos no son fáciles y donde la estrategia tiene mucho que decir. El desastre total fue para los españoles. Un fallo del motor del Alpine provocó un accidente de Alonso sin consecuencias cuando peleaba por la cuarta posición o incluso algo más. Nada más estrellarse la dirección de carrera sacó bandera roja para suspender la actividad en pista y eso fue justo un segundo antes de que Sainz marcara su vuelta rápida, que estaba rondando el segundo puesto. El madrileño no pudo registrar un tiempo y debió jugarse su puesto en parrilla a un solo intento en la parte final de la tanda. Pero el desastre continuó. Cuando llegó la hora de salir, un problema al arrancar el motor en boxes retrasó la salida de Sainz a pista. La consecuencia fue que el español no pudo realizar la vuelta previa de calentamiento de los neumáticos y se debió lanzar a por la vuelta rápida por falta de tiempo. Finalmente quedó 9º cuando una primera fila de Ferrari parecía asegurada. Mañana tendrá que remontar, pero no será sencillo porque además la FIA ha eliminado una zona de DRS.

clasificación GP Australia 2022 FOTO: F1tv F1