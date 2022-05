Atlético-Real Madrid. Ancelotti afronta el derbi con un once lleno de rotaciones y sin Benzema ni Vinicius

Carlo Ancelotti no piensa en otra cosa que no sea la final de la Champions League ante el Liverpool y por eso el Real Madrid afronta el derbi ante el Atlético con muchas caras poco habituales en el once titular. Kroos y Casemiro son las más reconocibles, en una alineación en la que faltan Courtois, Benzema, Vinicius, Carvajal y Modric, entre otros imprescindibles.

Lunin debuta en Liga Santander y Mariano es el elegido para la punta del ataque, porque Benzema no ha recuperado del todo después del esfuerzo ante el City. Además, el francés tiene más que asegurado su primer trofeo Pichichi.

El Real Madrid sale de inicio con: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Vallejo, Nacho; Casemiro, Kroos, Camavinga; Asensio, Mariano y Rodrygo.