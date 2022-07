La contundente frase de Ibai Llanos tras conocer el fichaje de Lewandowski por el Barcelona

Ya casi está. El polaco Robert Lewandowski será jugador del Barcelona en cuanto se lleve a los papeles y se firme el acuerdo verbal al que han llegado el Bayern Munich y el equipo español. Después de tiras y aflojas y después de que el Bayern se mostrase muy duro en la negociación hasta el punto de negarla, al final el futbolista de 34 años, ha logrado lo que persiguió desde el primer día que acabó la temporada pasada:”No firmaré un nuevo contrato. Tenemos que encontrar la mejor solución para ambas partes. Le dije al club que si llega una oferta, entonces tendremos que pensarlo. También lo mejor para el club. Es muy posible que éste haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club”, decía ese día, pese a tener contrato firmado con el Bayern y pese a los problemas económicos del Barcelona.

Pero el club catalán está vendiendo su futuro a cambio de tener un buen presente y ha conseguido el dinero para hacer frente a los 50 millones que pedía la entidad alemana. Con eso, y tras la llegada de Mané, consideraron que dejar marchar a su gran goleador no era mal negocio: “Tenemos un acuerdo verbal con el Barça y ahora sólo falta plasmarlo en los contratos”, decía Oliver Kahn, que fue uno de los porteros míticos del club y ahora es director general de la entidad:“Aferrarse a algo por un exceso de terquedad o por el propio ego es un signo de debilidad para mí. Se trata siempre de encontrar lo mejor para el club, el equipo y los fans”, aseguró.

Por lo tanto, ya se da por hecho. El Barcelona ya tiene la pieza que tanto estaba buscando, un jugador diferencial, aunque de 34 años y por el que se pagan 50 millones. Parece una apuesta segura, aunque está claro que tiene sus riesgos. Lewandowski llevaba ocho años en el club y ahora tiene que rendir nada más llegar al Barcelona, Le van a firmar por cuatro años, es decir, hasta los 38,

Pero el fichaje, así, de primeras, refuerza al equipo de Xavi y puede que vaya a la gira. El traspaso ya está generando muchos comentarios y uno de los más destacados ha sido el de Ibai Llanos, reconocido madridista y que ha sido muy claro respecto a la llegada del nueve al equipo rival. “Me está tocando bastante las pelotas el equipo que se está haciendo el Barça”, ha escrito en las redes sociales

Me está tocando bastante las pelotas el equipo que se está haciendo el Barça. — Ibai (@IbaiLlanos) July 16, 2022

Después de una temporada frustrante, eliminado de la Champions, de la Europa League y sin opciones en LaLiga, el Barcelona no quería afrontar esta temporada con las mismas lagunas que la pasada. La figura de Xavi no resistiría otro año tan catastrófico como el último, de ahí que el club haya apostado el todo por el todo, aunque sea sacrificando lo que tenga que venir. Si sale bien, volverán a generar, si no funciona, el futuro es indescifrable.