Jacobs, el campeón olímpico de los 100, también reina en Europa

Lamont Marcell Jacobs, el velocista italiano nacido en El Paso, el doble campeón olímpico en Tokio en el hectómetro y en el relevo corto, también reinó en los 100 de los Europeos de Múnich. Era el gran favorito y cumplió con su condición con una marca “normal”. Bajó de los 10 segundos y detuvo el crono en 9.95, suficiente para ganar el oro y marcar el récord de los campeonatos. Tras él, dos de los tres británicos. Zharnel Hughes, que defendía título, se hizo con la plata (9.99). Jeremiah Azu hizo la mejor marca de su vida, 10.13, para subirse al tercer lugar del cajón.

Jacobs ya había dejado un aviso de su condición de favorito en las semifinales. Fue el único que no se marchó por encima de los diez segundos. Y en la final decidió la carrera en la segunda mitad de la recta. Su salida de los tacos no fue sobresaliente. Hubo cuatro finalistas que entraron en funcionamiento antes que él, pero ni siquiera ese retraso le frenó cuando la carrera entró en el tramo decisivo. Hugues se atrevió a discutirle el oro casi hasta el ecuador del hectómetro. Mediada la final comenzó el despegue del campeón olímpico. Con su imponente porte, una apisonadora de 1,86 y 84 kilos, empezó a devorar rivales en cada zancada. Superados los 60 metros su única pelea era ya contra el crono. No necesitó forzar. Estuvo lejos de su mejor versión, los 9.80 de los que presume como récord de Europa, pero ganó con una autoridad indiscutible.

María Isabel Pérez, sexta en los 100

María Isabel Pérez se convirtió 20 años después en la primera española en una final continental de 100 metros y su papel entre las mejores fue sobresaliente. Fue sexta en una carrera en la que se impuso la alemana Gina Luckenkemper por milésimas. La velocista local marcó un tiempo de 10.99, el mismo que la suiza Mujinga Kambundji. Pero es que el bronce estuvo una centésima por detrás. La británica Daryll Neita, con 11.00, completó el podio.

La sevillana de 29 años estuvo siempre metida en carrera. Su mejor marca (11.07) la hubiera dejado a las puertas de las medallas. Pronto tuvo que comprobar que la pelea por los metales era imposible, pero no se rindió y terminó en una sobresaliente sexta plaza con 11.28. María Isabel se dio el gustazo de competir hasta el final al máximo nivel.