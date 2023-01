Una enfermera revela el entrenamiento quemagrasas que revolucionó su cuerpo a los 40

“Cualquier persona de 40 años puede verse como una persona de 20 años, si está dispuesta a trabajar”. Este es el lema de la enfermera Shannon Collins, de 43 años y natural de Indianapolis, que asegura que comer de manera desordenada, horarios descontrolados, no dormir bien y no hacer ejercicio le llevó a pesar más que en sus embarazos.

“En 2016, alcancé mi mayor peso. Y en ese momento, al ver la cifra sobre la báscula, tuve una especie de revelación. Como un despertar. Algo hizo clic en mí. Tenía el mismo peso que una mujer embarazada de nueve meses, pero sin estarlo. Soy enfermera en la planta de oncología y al pasar por el examen médico me comunicaron que tenía que pagar una prima más elevada del seguro; mis análisis no salieron bien. Tenía sobrepeso y el colesterol por las nubes. Fue la segunda llamada de atención y fui ahí cuando comencé a introducir unos pequeños cambios en mi estilo de vida; no quería un tercer aviso”.

“El hecho de que seas una madre de 40 o 50 años no significa que tu cuerpo no pueda verse como si tuvieras 20 años, tal vez incluso mejor, cualquiera puede hacerlo”, afirma. Madre de dos hijos aumentó de peso mientras trabajaba por turnos, además de ayudar a su esposo, Chris, de 41 años, a administrar su restaurante de pizza, lo que significa que su dieta no era la adecuada ni tampoco hacía ningún entrenamiento.

En 2016, como ha hecho muchas personas al inicio de este 2023, esta enfermera tuvo claro su propósito de año nuevo: adelgazar y ponerse en forma. Y para ello se puso manos a la obra. Empezó a comer de forma más saludable y nutritiva pero sobre todo descubrió el ejercicio que cambiaría su cuerpo y su vida.

Las pesas cambiaron mi vida

“Tomé unas macuernas y decidí potenciar mis rutinas de ejercicios de fuerza. Mi padre me inspiró para comenzar entrenamientos de fuerza. Crecí viéndolo levantar pesas. Fui al gimnasio cuando era niña para verlo, así que tuve claro que ese era el camino”, añade.

Ahora, hace pesas cinco días a la semana. “Dos días me suelo concentrar en la parte inferior del cuerpo y, los otros tres días, en la parte superior del cuerpo”. Además, camina entre 8,000 y 10,000 pasos al día ( lo recomendado por la OMS).

“Mi mayor logro en las sesiones de fuerza es que ahora puedo hacer series completas de peso muerto (RDL) con dos mancuernas de más de 30 kilos. Cuando empecé, ¡usaba de 5 kilos! Quiero que más mujeres entiendan que los beneficios que aporta desarrollar el músculo son imnumerables. No se trata solo de estética sino de envejecer de forma saludable”, relata en sus redes sociales.

Shannon ahora pesa 58,9 kilos y se siente mejor que nunca. Shannon quiere mostrar a los demás que pueden lograr su cuerpo perfecto a cualquier edad y que cualquier persona de 40 años puede volver a estar como si tuviera 20.

Ahora compagina su trabajo de enfermera con el de entrenadora personal y revela las tres claves para lograr tu objetivo: Comer sano, trabajar tu fuerza y respetar las horas de sueño (entre 7 y 8 horas).

Verificado por la ciencia

Lo cierto es que el entrenamiento de Shannon está sobradamente avalado por la ciencia. Un estudio publicado por la revista British Journal of Sports Medicine (BJSM) ha revelado que el ejercicio anaeróbico como levantar pesas puede alargar la vida hasta un 22%. Además de aumentar la longevidad, los ejercicios de fuerza y potencia, esto es, los anaeróbicos, son los mejores para perder grasa y desarrollar músculo, que al final es lo que todos buscamos cuando queremos adelgazar.

Una de las razones por las que esto sucede es porque acelera el metabolismo gracias al aumento de la masa muscular. Es decir, con el cardio, pierdes calorías mientras estás haciendo el ejercicio, pero con las pesas lo haces durante todo el día. Esto, al final, te hará adelgazar más y más rápido.

Asimismo, los ejercicios de fuerza, como el levantamiento de pesas, son imprescindibles para ayudar a perder la grasa rebelde, esa que se acumula durante años y que es muy complicado de eliminar. Al respecto, un estudio de la Universidad de Alabama demostró que las mujeres que hacían ejercicios de pesas perdieron más grasa del vientre que las que se centraban en ejercicios cardiovasculares (o aeróbicos).