¿Y si te pagaran por hacer ejercicio?: descubre la nueva tendencia fitness de 2023

Hacer deporte y adelgazar es sin duda el propósito estrella de cada año nuevo. Tras estas fechas llenas de comidas, cenas y fiestas uno de los principales propósitos que la mayoría de la gente suele marcarse es comenzar a hacer ejercicio , y ya que estamos, bajar esos kilos de más que se han cogido a final de año. Otros, sencillamente quieren dejar atrás su vida sedentaria para mantenerse más ágil.

Las fechas navideñas son todo un desafío para nuestra báscula. Con tanto ajetreo social conseguir un equilibrio perfecto entre disfrutar de la comida y mantener el peso corporal parece misión imposible. Aún nos queda el roscón de Reyes y ya hemos notado en nuestro cuerpo los estragos de las comidas de Navidad. Por ello, muchos comenzamos a planificar un plan para borrar esos michelines acumulados durante estos días. Para lograr nuestro objetivo de volver a estar en forma tras los excesos, el sentido común nos dice que tenemos que machacarnos en el gimnasio, una ardua tarea que no siempre somos capaces de cumplir. Pero ¿Y si te dijeran que puedes ganar dinero al hacer ejercicio?.

Move to earn

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) establece cada año cuáles son las tendencias fitness a nivel mundial. Muchas tendencias llegan y se quedan, como la tecnología en forma de pulseras de actividad, pulsómetros, etc. que entró directamente al puesto número uno en 2016 y ha permanecido inamovible de los primeros puestos desde entonces. Pero este año 2023 también cobran especial fuerza los entrenadores personales y una novedosa opción que te hará aumentar tus ingresos mientras te pones en forma.

¿Harías ejercicio si ganases dinero por alcanzar tus objetivos de entrenamiento diarios y semanales? En eso se basa la tendencia move to earn en la que diferentes juegos ofrecen ganancias en forma de criptomonedas por entrenar. Existen diferentes opciones de juegos prometedores que recompensan a los jugadores con critptomonedas si completan la cantidad de movimiento necesario para ello.

Estos proyectos, que están construidos en distintas blockchains, incentivan a los usuarios a salir de sus casas para mejorar su estado físico. Como recompensa, proyectos como STEPN y Genopets entregan criptomonedas de manera muy similar a los videojuegos Play-to-Earn.

Con este innovador método, este año lo tendremos un poco más fácil para ponernos en forma ya que la tecnología se ha aliado con el deporte para acabar definitivamente con el sedentarismo. Estamos hablando de aplicaciones que no solo te animan a practicar actividad física diario, sino que también te recompensan económicamente por hacerlo.

¿Podrías imaginar que una sentadilla o una clase de pilates podría ser recompensada con dinero? Estas son algunas de las apps con la que logrará tu objetivo y sumarás ingresos extra.

Move to earn FOTO: la razon La razon

Lympo - Camina. Corre. Gana.

Lympo es una app que está pensada para el ámbito financiero y en el deporte. Diariamente, fija nuevos objetivos y desafíos que deberás superar. Posteriormente la aplicación te recompensa por tu actividad diaria como caminar, correr, etc.

La recompensa se obtiene a través de una moneda interna (fichas LYM), que puedes gastar en la tienda Lympo. Puedes adquirir productos deportivos de todo tipo como zapatillas, ropa, relojes inteligentes… También existen tarjetas de regalo para gastar en Amazon.

Otra de las ventajas de esta app es que te permite competir con otras personas y hacer un seguimiento de tus logros y progresos.

WeWard

Esta aplicación, que se encuentra disponible para IOS y Android, anima a la práctica deportiva diaria a través de un sistema de recompensas. Cada uno de los pasos que el usuario da se transforman en moneda digital (Wards) canjeables por ofertas, intercambios, donaciones dentro del Marketplace de la propia aplicación. Cuanto más camines, más te recompensará esta app.

El primer nivel permite ganar un Ward por 1.500 pasos; el segundo, 3 Wards por 3.000 pasos; y el último proporciona 25 Wards por 20.000 pasos diarios.

La ecuación de WeWard es simple: cuanto más caminás, más dinero ganas.

HealthyWage

Esta app ofrece cambiar tu pérdida de peso por dinero. Consiste en hacer una apuesta y formar una bolsa de premios. Si tu apuesta se convierte en una realidad, es decir, si bajas de peso, entonces ganas lo apostado. Aunque no cumplas 100% con la cantidad establecida, pero sí bajes de peso, obtendrás un premio. El pago promedio, como afirman los desarrolladores, es de más de 1,200 dólares americanos.

HealthyWage empieza usando una calculadora para que ingreses tus objetivos y descubras así, tus ganancias potenciales. Por ejemplo, quiero perder 30 kilos en seis meses como meta. ¿Cómo saben si realmente estás diciendo la verdad? Debes comenzar y terminar tu progreso con una grabación de tu peso para demostrar que la pérdida es real. A lo largo del desafío también debes registrar tu peso semanalmente.

Sweatcoin

Si te gusta simplemente caminar, dar paseos o ir andando a todos lados, Sweatcoin es la mejor alternativa para ti. Por cada paso estarás ganando dinero, alrededor de 1 Sweatcoin por cada 1.000 pasos. Si deseas obtener recompensas, necesitas ganar al menos 30 Sweatcoins ya que la mayoría de las recompensas cuestan 30-300 monedas.

La app funciona como la mayoría de los podómetros, por lo que pedirá accesos a funciones del teléfono como el GPS, salud y actividad física. En la pantalla principal se contarán los pasos y en la parte superior derecha aparecerá la cantidad de sweatcoins (SWC) acumuladas.

De vez en cuando, la aplicación lanza recompensas especiales como tarjetas regalo de Paypal o Amazon, pero se suelen agotar rápidamente. Es conveniente, siempre tener siempre entre 5000 o 10.000 monedas para ofertas realmente interesantes como teléfonos, tarjetas regalo, efectivo…

Lympo Squat

Esta aplicación te paga por realizar una actividad mucho más concreta que las demás. Obtendrás dinero por hacer sentadillas.

Todo lo que necesitas hacer es instalar una aplicación y dar permiso para acceder a la cámara en tu smartphone. Bloqueas tu teléfono en el lugar donde desees y la cámara te permite empezar el juego. A partir de este momento, ganas fichas Lympo por tus sentadillas y puedes gastarlas en algo que quieras de su catálogo. Con esta app ya no vale la excusa de la pereza pues podrás comenzar en cualquier lugar y en cualquier momento.