Una entrenadora personal desvela como lograr un cuerpo “10″ comiendo más y sin contar calorías

Adelgazar haciendo deporte es el principal objetivo de muchos deportistas que acuden en masa a los gimnasios y a los clubes deportivos en busca de mejorar su condición física. Encontrar a toda costa el deporte que quema más calorías es la prioridad de aquellos que quieren perder peso y ver en números lo que luego supuestamente se traducirá en una pérdida de grasa corporal. Pero para obtener resultados es fundamental la constancia y saber elegir la rutina adecuada.

El método que revolucionará tu cuerpo

Rachel Dillon es una famosa entrenadora personal australiana que ha transformado su vida a través del fitness. Ahora es reconocida por ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo.

Sin embargo, en sus primeros años, la vida de Rachel estaba muy lejos de lo que parece ahora. Se sentía infeliz con su figura a pesar de hacer cardio religiosamente. No fue hasta que descubrió que el entrenamiento con pesas era el camino a seguir, que Rachel comenzó a ver el progreso que quería.

Ahora ha decidido compartir su secreto para lucir una figura perfecta sin dejar de comer. Para ello, ha publicado en su perfil de Instagram una carta a su yo más joven a modo de recordatorio de los errores de acondicionamiento físico que ha corregido con el tiempo para esculpir el cuerpo de sus sueños.

Rachel Dillon, que vive en Queensland, solía restringir su ingesta de alimentos, hacía cantidades “excesivas” de cardio todos los días y se sentía culpable por no hacer ejercicio cuando era adolescente. Ahora equilibra su cardio con entrenamiento con pesas y se asegura de obtener suficientes nutrientes para desarrollar músculo magro y proteger sus articulaciones.

En una publicación de Instagram compartida el jueves, Rachel mostró una imagen del antes y el después de su cuerpo cuando era adolescente y hoy para transmitir la diferencia con el tiempo.

No te machaques con tanto cardio

“Querido yo adolescente, desearía poder regresar y decirte que no necesitas restringirte de los alimentos que amas, dejar las revistas que te dicen ‘nada sabe tan bien como se siente flaco’ y tampoco debes etiquetar alimentos como ‘buenos’ y ‘malos’, empieza su escrito.

“Deja de compararte con los demás, este es tu viaje, no hay necesidad de hacer cantidades excesivas de cardio todos los días, no necesitas hacer 50 abdominales antes de acostarte cada noche para ‘obtener abdominales’ y dejar de temer a la sala de pesas. ‘No necesitas sentirte culpable por perderte un entrenamiento o por darte un capricho excesivo, deja de dejar que la balanza te defina, son solo un número y no necesitas INTENTAR (intentar es la palabra clave porque esto nunca fue sostenible) y comer 1.200 calorías al día porque una aplicación de seguimiento lo dijo”, añade para desmontar ciertos mitos en torno al ejercicio.

Rachel continuó diciendo a sus 1,4 millones de seguidores que la educación es poder y que está contenta de tener el conocimiento para aprender de sus errores de bienestar pasados.

‘Lo digo mucho, pero lo digo en serio cuando digo que la educación es poder. La razón por la que digo esto repetidamente es porque he estado allí, he cometido casi todos los errores que se te ocurran en lo que respecta a la salud y el estado físico”, dijo. ‘Te prometo que puedes crear un estilo de vida que realmente disfrutes y logres tus métodos”, concluye.

El beneficio de las pesas

Rachel, que tiene su propio programa de ejercicios llamado Muévete con nosotros, atribuye el levantamiento de pesas a la obtención de un trasero tenso y una ‘cintura estrecha’.

‘El levantamiento de pesas cambió mi vida y lo creas o no, una vez estuve TAN en contra de hacerlo. Todavía recuerdo el primer día que levanté pesas en mi gimnasio local, solo me permitía hacer uno o dos ejercicios para las piernas porque tenía MUCHO miedo de ponerme ‘demasiado musculosa’”, escribió Rachel.

Hoy, Rachel comparte ideas de ejercicios tanto en el hogar como en el gimnasio para que otros las sigan, y para desarrollar músculo come hasta 2300 calorías al día.

A menudo comienza un entrenamiento en el gimnasio con sentadillas con barra seguidas de peso muerto , luego estocadas inversas elevadas y empujes de cadera.

Para asegurarse de desarrollar músculo gradualmente, Rachel come más calorías de las que quema su cuerpo todos los días, pero admitió que un exceso de calorías puede ser difícil de mantener. Incluso para ayudar a sus seguidores comparte sus recetas por Instagram.

‘Honestamente, con mi apretada agenda, personalmente encuentro que un excedente de calorías puede ser bastante difícil de cumplir, ¡así que la preparación es CLAVE!’ ella escribió.

Para alcanzar sus objetivos diarios, come tres comidas, un “snack” saludable a media mañana y un postre por la tarde que come antes de la cena.