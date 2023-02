La defensa de Dani Alves trata de desmontar la versión de la víctima: “No hubo terror, pavor o dominación”

El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, permanece desde el pasado 20 de enero en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño por su parte cambió tres veces su versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron la jueza a decretar prisión provisional sin fianza.

La defensa del exjugador del Barcelona Dani Alves ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva. El brasileño, que mientras tanto permanece en la cárcel de Brians 2 cada vez más integrado en el modo de vida de la prisión, espera una resolución que llegará, previsiblemente, la semana que viene. Daniel Alves dio tres versiones de los hechos después de ser detenido. En primer lugar dijo que no conocía de nada a la chica que lo estaba acusando. Después contó que sí la conocía pero que no habían mantenido relaciones para finalmente acabar reconociendo que las habían mantenido pero que habían sido consentidas. Con esta última versión es con la que pretende que lo dejen en libertad, a la espera de que tenga lugar el juicio, ya que la víctima ha asegurado que no va a llegar a ningún acuerdo con él. El jugador ha justificado el cambio de sus versiones con el temor que le producía que su pareja supiera que le había sido infiel.

Ahora ha salido nuevos detalles del recurso en el que se trata de demostrar el relato de la víctima y se subraya la total colaboración del jugador con la justicia.

Una distorsión narrativa

En el recurso, el quipo legal del brasileño aduce ante la Audiencia de Barcelona que los vídeos de la discoteca “desmienten de forma radical” la versión de la víctima, porque no la muestran bajo un clima de “terror, pavor o dominación”, y sostiene que su relato puede ser una “distorsión narrativa”.

En ese sentido, indica que la denunciante, su prima y una amiga entraron en este reservado, conocido como ‘La Suite’ sobre las 3:20 de la madrugada y que durante 20 minutos estuvieron “departiendo de un modo lúdico y festivo” con el jugador y su acompañante “rodeados de muchísima gente en un espacio abierto”. Para los letrados este ambiente “dista mucho en ser el escenario de intimidación ambiental” que marcan los tribunales para “doblegar la capacidad de la víctima”.

Asimismo, subrayan que en las grabaciones se ve cómo hay un lapso de 2 minutos en los que Alves entra en la sala en la que está el baño donde se produce la presunta violación y, tras lo cual, lo hace la chica. Esto se produce según la defensa sin que el jugador “le franquee el paso o abra la puerta. Las imágenes hablan solas”

El penalista sostiene, de esta manera, que los hechos no han tenido lugar exactamente como se han contado en los medios de comunicación, en los que parece que todo sucede muy rápido y que es el jugador el que lleva a la joven hasta el baño. Según el entorno del jugador, las imágenes demostrarían que, aunque Dani Alves la convenciera para acompañarlo a otra sala VIP que resultó ser un baño, en ningún caso la obligó ni la llevó él mismo, sino que la joven fue sola más tarde que el brasileño.

El recurso, redactado por el abogado Cristóbal Martell, argumenta que no existe el riesgo de fuga en que se basó la jueza para enviarlo a prisión sin fianza el pasado 20 de enero, dado que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos y ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que le atribuyó la instructora.

En ese sentido, recuerda que ha sido despedido del Pumas mexicano en el que jugaba y que, a raíz de su imputación por violación, le han rescindido varios contratos de patrocinio, publicidad e imagen que tenía suscritos con distintas marcas.