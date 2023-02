¿Qué alimentos debo comer para recuperarme después de entrenar?

Ya ha pasado el primer mes del año y ya quedan pocos que sigan manteniendo su propósito de ir al gimnasio y ponerse en forma. Dieta, privaciones y, sobre todo, deporte... mucho deporte. A estas alturas, ya hemos descubierto que el ejercicio físico puede ser muy adictivo. Y para muchos, el dolor muscular es parte de la recompensa... la evidencia de que se han esforzado al máximo... pero también puede dejarnos realmente “para el arrastre”.

Si hemos empezado a ir al gimnasio desde hace poco, es importante que aprendamos primero cómo hacer correctamente los ejercicios. Eso nos ahorrará muchas lesiones innecesarias FOTO: TOPDOCTORS

Combatiendo las agujetas

Las agujetas tradicionalmente se han explicado como una acumulación de ácido láctico, que es un subproducto de la producción de energía en los músculos. También se pensaba que cuando el ácido láctico cristalizaba, producía dolor y daños en las fibras musculares. Hoy sabemos que no tiene nada que ver con eso. Las agujetas se deben a microscópicas roturas en las fibras musculares que se producen cuando hacemos grandes esfuerzos físicos.

Uno de los remedios más comúnmente recomendados para combatir las agujetas es tomar un vaso de agua con azúcar. Se ha vendido como un elixir contra los dolores musculares, pero no es realmente un método efectivo. Es cierto que puede darnos una buena dosis de energía e hidratos de carbono absorción rápida, pero no nos aporta nada más además de eso.

Afortunadamente, hay unos cuantos alimentos que podemos incluir en nuestra rutina diaria, que nos ayudarán a reparar las fibras musculares y que nos ayudarán a reducir el dolor muscular. Lo que necesitamos en estos momentos es una buena combinación de hidratación, minerales, proteínas, etc. Así que, si tu entrenamiento ha sido especialmente intenso... y tu cuerpo necesita recuperarse, te recomendamos estos alimentos:

Agua:

La hidratación es muy importante antes, durante y después de cualquier entrenamiento físico. Si no bebemos lo suficiente, el daño muscular y la inflamación puede ser bastante más severa.

Los frutos secos ayudarán a almacenar los líquidos que tanto necesitaremos durante el entrenamiento | Fuente: Ricardo Rubio / Europa Press FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

Leche:

La leche no sólo nos ayuda a rehidratarnos, sino que también nos ayuda a recuperar potasio, un minerales que cuando falta puede hacer que el músculo se debilite mucho más rápido. La leche también es una estupenda fuente de proteínas, elemento esencial del cuerpo que favorece una regeneración más rápida de los músculos, y de azúcares naturales.

Atún:

Los pescados azules son una abundante fuente de omega 3, un tipo de grasa poliinsaturada que ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares y que, además, puede ser de gran ayuda para reducir el dolor de las agujetas.

Cúrcuma, canela y jengibre:

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food, estos alimentos tienen poderosas propiedades antiinflamatorias y -además- pueden ser de mucha ayuda a la hora de reducir el dolor y las molestias musculares.

Café:

Un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research sostiene que la cafeína tiene un impacto positivo en el rendimiento deportivo y en la recuperación, porque ayuda a reducir el dolor muscular reduciendo y bloqueando los sensores del dolor del cerebro.

Tener un cuerpo esculpido es una mezcla de deporte y buena alimentación

Infusiones:

El té verde y el té blanco son dos infusiones muy beneficiosos durante la recuperación tras el entrenamiento. No sólo son anttinflamatorios naturales sino que además son antioxidantes.