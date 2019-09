¿A cuántos Grand Slams se queda Nadal de Federer en la lucha por ser el mejor de la historia?

La caza puede terminar en 2019. Rafa Nadal conquistó el US Open y se queda a un solo título de Grand Slam de Roger Federer. Justa o injustamente, ése es el principal baremo que se va a utilizar para definir quién es el mejor tenista de la historia, si el suizo (lleva 20), el español (19) o Djokovic (16), que también está en la lucha. Hasta hace no tanto se pensaba en Roger como en el mito de los mitos, pero Rafa y Novak le han ido recortando el terreno y cualquier cosa puede pasar ahora, teniendo en cuenta que el helvético ya cuenta con 38 años y cada vez tendrá más difícil seguir ampliando su cosecha. Si después de ganar Roland Garros Nadal se colocó más cerca que nunca de Federer, a dos, ahora ya lo tiene a tiro: uno más del español y serán 20 para cada uno. Algo impensable cuando el récord era de Sampras con 14.

«Voy a dormir muy bien si no consigo superar el récord de Federer», ha asegurado el zurdo de Manacor durante este US Open. No quiere meterse presión pero sabe que tiene que aprovechar cada oportunidad, y ésta lo era después de las eliminaciones de Djokovic y Federer antes de lo esperado. Sumar un «grande» más parece poco, pero puede ser mucho. La realidad es que si las lesiones respetan al español, y para ello está cuidando con mimo su calendario para no quemarse y centrarse en los grandes torneos, parece factible. La primera vez que Nadal tocó la gloria fue en 2005, en Roland Garros. Desde ahí, sólo dos años ha cerrado el curso sin sumar uno de los cuatro torneos referentes. Fue en 2015 y en 2016, dos temporadas en las que las lesiones se ensañaron con el español y le hicieron incluso perder la confianza. A uno de los mayores competidores de la historia del deporte le falló la cabeza, pero también regresó a de ahí para volver a ser el de antes, o incluso mejor, porque Nadal es un jugador que siempre ha buscado ir a más. Su saque es mejor de lo que era, su revés también, su agresividad, su juego en la red...

En su carrera, han sido ocho años en los que ha añadido un Grand Slam a su palmarés; éste es el cuarto en el que ha llegado a dos «grandes» y una vez sumó incluso tres, en 2010. Roland Garros parece el sitio propicio para que Nadal atrape a Federer, aunque antes está Australia, un torneo al que el español le tiene muchas ganas porque sólo lo ha podido levantar una vez. Claro que allí también estará Federer con sus 38 años y medio, y Djokovic, ya recuperado de las molestias que ha tenido en este US Open. El serbio también está en la pelea. En los últimos años nadie ha sumado más que él.