Un agente de tráfico multa a Pep Guardiola y después le pide una foto: "Tienes que pagar...!"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue multado por aparcar mal su coche en un momento que justamente un aficionado estaba grabando. Lo más impactante fue que cuando Guardiola regresaba a su coche, un agente de tráfico le informó de la multa a la vez que le pedía una fotografía. "¿Quieres una foto? ¡Tienes que pagar por la foto!", dijo Guardiola. Los focos mediáticos fuera de los terrenos de juego suelen gustar a un Pep que en más de una ocasión opinó sobre tema políticos. Además de esto, Guardiola jamás se ha escondido por ejemplo cuando ha tenido reuniones con Laporta, tal y como ocurrió hace unas semanas. "Los dos mantienen una buena relación personal y seguro que hablaron del futuro de Ilkay Gündogan, capitán del City pretendido por el Barça como agente libre, y de Joao Cancelo, que es una opción para los azulgrana en el lateral derecho y todo apunta que saldrá del club 'citizen' en este mercado de fichajes", apuntó Mundo Deportivo.

"La situación del Barça no es culpa de otros clubs. Si se gastaron 400 millones en tres jugadores y salarios que tienen no es problema del Manchester City o del Paris Saint Germain", comentaba, en alusión "a los que estaban antes" (en referencia a Josep María Bartomeu y su junta) "y a mí me gustaría que cada uno asumiera su responsabilidad". Jan está haciendo un esfuerzo titánico, nadie podría pensar renovar el equipo como lo renovaron y ganar la Liga como la ganaron. Todo el agradecimiento y crédito, hay que darle crédito. Mal no lo está haciendo, eso es seguro", opinó Guardiola.

Respecto a una posible vuelta, Guardiola fue tajante. "El Barça ya tiene un entrenador cojonudo, que es Xavi. Ha ganado la Liga, que es el trofeo más importante, y ojalá este muchos, muchos, mucho años. Cuando Xavi decida que ha acabado su etapa, luego vendrá Busi [Sergio Busquets] u otro", dijo Pep.