La futbolista del Barcelona que ha tenido que comerse sus palabras tras la victoria de España

España es campeona del mundo, el sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. La absoluta ya tiene su estrella en el pecho tras una sufrida victoria ante las todopoderosas "leonas". Un gol de Olga Carmona con dedicatoria muy especial sirvió a las de Jorge Vilda para imponerse por 1-0.

La sevillana, jugadora del Real Madrid, ya está en la historia del fútbol y el deporte español con un trallazo que ya es leyenda.

A pesar de la brillante trayectoria de "la Roja" en este Mundial y de que las encuestas ya nos daban como favoritas, desde Inglaterra presumían de la experiencia y fortaleza de "Las Leonas" y ponían en duda el potencial de España para traerse la copa. Entre ellas una conocida de nuestro fútbol.

"Ellas sí que saben"

Y es que nuestro rival en esta final cuenta con dos destacadas jugadoras del fútbol club Barcelona: Keira Walsh y Lucy Bronze. Y es esta última, fue la encargada de lanzar está semana un dardo a España bajando el suflé de aquellos que ya las ven campeonas. Bronze afimó que Iglaterra era favorita para ganar el Mundial, debido a que sus futbolistas tenían una "experiencia" en partidos decisivos que la selección española "no tiene".

"Nos enfrentamos a un equipo que personalmente conozco muy bien", aseguró Bronze. "Sabemos cómo ganar finales y ellas no saben. Eso es algo que España no tiene y que tenemos nosotros. Esa es una experiencia que no solo tengo yo, sino que muchos de estas jugadoras de Inglaterra tienen...", sentenció.

Ahora, Lucy Bronze, considerada una de las mejores futbolistas de la última década, tendrá que tragarse sus palabras.