Alcaraz espabila a tiempo en su estreno en Indian Wells

Remontando y sin molestias en el tobillo derecho en el que sufrió un esguince de grado II en Río. Alcaraz comenzó la defensa del título en Indian Wells imponiéndose al italiano Matteo Arnaldi por 6-7 (5/7), 6-0 y 6-1 en dos horas y 14 minutos. En tercera ronda la espera el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 31 del mundo, y con el que tiene un balance desfavorable de tres derrotas y una victoria. El triunfo llegó precisamente en los cuartos de final de la pasada edición de Indian Wells por un doble 6-4.

"Estoy sorprendido con el tobillo. Me he sentido muy bien, me he movido con normalidad y he jugado bien por eso", comentó Alcaraz en la pista tras la victoria ante el italiano. Fueron buenas las sensaciones con las que terminó el partido. Todo lo contrario que sucedió durante la primera hora. Su tenis fue una tortura en el set inicial. Acumuló 23 errores no forzados y pese a eso fue capaz de alcanzar el desempate donde encontró castigo a un juego impreciso e irregular.

Alcaraz encontró la consistencia cuando el partido se le había complicado. Se echó un par de metros atrás para domar el saque del italiano, encontró su derecha y empezó a manejar los intercambios con autoridad. Al italiano se le vino el mundo encima y Alcaraz fue capaz de encadenar un parcial de 12-1 para llevarse el partido sin dificultades. Gastó más energías en el primer set que en los dos siguientes. Arnaldi dejó de ser una amenaza muy pronto. Comenzó a encadenar errores impropios del número 40 del mundo y su servicio nunca volvió a ser una amenaza. Alcaraz terminó el partido muy cómodo.