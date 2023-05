Aleix Espargaró le pega duro a los hermanos Márquez: "Parece que sólo hay un piloto y los demás somos lloricas"

Aleix Espargaró es, sin duda, el piloto más sincero de la parrilla de MotoGP. Ante la prensa nunca se guarda nada y esto le ha costado más de una polémica en las redes sociales. En Le Mans intentó hacer lo contrario, de hecho lo dijo en los micrófonos de DAZN, que iba a optar por no decir nada más que lugares comunes y aunque sonase aburrido ser más cínico y guardarse muchas cosas para él.

Pero Aleix es como es y ni intentándolo consigue que se le escape lo que le pasa por la cabeza. Tras la carrera de Le Mans en la que hizo una gran remontada para acabar quinto después de salir en el puesto once de la parrilla tuvo un par de recados para los hermanos Márquez.

"Lo primero que le he dicho al equipo cuando he parado ha sido que, una vez más, pedirles disculpas porque el error que cometí en el crono nos ha condicionado todo el fin de semana. He tenido muy buen ritmo. No solo salía undécimo, si no que una vez más el mismo piloto de siempre ha hecho un strike en la curva 3, un dominó, y nos hemos salido fuera", lanzaba Aleix en alusión a Álex Márquez, aunque no quiso en ningún momento pronunciar su nombre.

"Las primeras vueltas estaba súper atrás, estaba detrás de Mir de Di Giannantonio, creo que estaba 16. He tenido buen ritmo, he podido recuperar muchas posiciones. La verdad es que he tenido un ritmo rápido, pero te condiciona mucho salir atrás y fue mi culpa", insistía el de Aprilia, siempre autocrítico cuando cree que algo lo ha podido hacer mejor.

Sí tuvo palabras de elogio para Augusto Fernández, que fue cuarto en su quinta carrera en MotoGP y fue el primer motor KTM en meta, aunque lleve las pegatinas de Gas Gas, otra de las marcas del conglomerado austriaco. "Luego he perdido algo de tiempo porque no he podido pasar a Augusto. Hoy ha hecho una carrera impresionante. Muchas felicidades para él, ha sido espectacular. No había manera de adelantarlo, iba muy rápido", continuaba.

Después ante otra pregunta en DAZN, reconoció estar harto de que le critiquen cuando da su opinión y es cuando le lanzó el dardo a Marc Márquez, o a aquellos que sólo se fijan en el de Cervera y no en el resto, según él: "Cuando das tu opinión y eres sincero, que creo que es lo que hay que ser, dicen que lloras, que eres un llorica, y todo el día en los comentarios en redes te dicen llorica. Si criticas, porque criticas, que qué haces, que no haces otra cosa que criticar. Y llega un momento que uno no sabe qué hacer. Al final, lo que queremos es que, entre todos, mi país apoye a sus pilotos como hacen los otros países, pero aquí parece que sólo hay uno (Marc Márquez) y los demás o son unos lloricas. Pues a partir de ahora, a ser un poco más cínico, a sonreír más y a disfrutar de la vida".