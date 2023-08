Alejandra Salazar reaparecerá a finales de agosto en Finlandia

Alejandra Salazar está en la recta final de su recuperación de las molestias en el codo derecho que la llevaron a pasar por el quirófano el pasado mes de junio. La madrileña, que compite patrocinada por LA RAZÓN, decidió acabar con los problemas físicos que sufría desde hace tiempo para poder regresar en perfectas condiciones al World Padel Tour. Y lo hará el 26 de agosto en el Finland Open. Ese regreso no será con Gemma Triay, la pareja con la que dominó el circuito en 2021 y 2022.

Alejandra está trabajando duro para el regreso y ya se ha probado en la pista donde la respuesta ha sido perfecta a menos de tres semanas para reaparecer. El comunicado con el que Triay, que seguirá compitiendo con Marta Ortega, anunció que la pareja no iba a volver a competir cogió a Alejandra por sorpresa. «Hoy, después de una decisión no planificada y muy sopesada se despide #TriaZar. Sin duda quiero despedirme con una sonrisa y sabiendo que ambas hemos dado nuestro 100% hasta el final. Te deseo lo mejor para tu vuelta. GRACIAS Ale GRACIAS fans de #TriaZar GRACIAS sponsors por confiar ciegamente en nosotras y gracias familias y amigos por el apoyo incondicional. Nunca me olvidaré de #TriaZar @alejandrasalazar9», aseguró.

La pareja Triay-Salazar dominó el circuito durante dos temporadas y media en las que sumaron 23 títulos y batieron el récord de triunfos en un curso con la docena que conquistaron en 2022.

Alejandra Salazar, en una entrevista en Marca, asegura que «después del P1 de Madrid nos reunimos y confirmamos que seguiríamos. Tras Málaga la idea era volver a entrenar esta misma semana, pero me llamó y me dijo que seguiría con Marta. Me he quedado con el disgusto de no poder seguir para demostrar que podíamos terminar el año 2023 juntas».