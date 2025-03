Alex Codina y el sueño del Campeonato de Europa

Alex Codina es una de las promesas de la hípica española. El jinete catalán pone rumbo a Basilea para participar en las pruebas sub'25 de la final de la Copa del Mundo. "Es un orgullo enorme compartir pista con los jinetes que van a saltar la Final de la Copa del Mundo. Es una oportunidad para aprender y mejorar, observar cómo calientan los mejores jinetes del mundo en las pistas de ensayo, cómo eligen las tácticas para cada caballo y tomando nota de cada detalle", asegura.

Codina resume así su evolución: "En 2015 aún no había hecho mi primer concurso, pero en 2016 debuté tanto en concursos territoriales como nacionales. En 2017 ya empecé a competir en internacionales y en 2018 tuve la oportunidad de entrar en la selección española en categoría sub'18. Desde entonces cada año he ido mejorando y ahora estoy en el número 18 del ranking nacional absoluto".

"La idea principal en Basilea es competir con ''My Passion'', un caballo muy rápido, inteligente y con muchísima calidad, que se siente muy cómodo en las grandes alturas. Es un caballo que ya ha competido en pruebas grandes, en Campeonatos de Europa y en Copas de Naciones. Nos conocemos a la perfección. Es muy competitivo, siempre está al ciento por ciento y nunca te deja tirado en la pista, siempre está dispuesto a dar lo mejor", comenta.

Alex ha estudiado y trabajado en Cataluña mientras su entrenador se encontraba en Holanda. "Siempre he vivido y mantenido mi base en Barcelona, aunque mucha gente cree que he estado en Holanda. He trabajado durante muchos años con Manuel Fernández Saro, que tenía su base en Holanda, mientras yo permanecía en Barcelona. Lo llevábamos muy bien gracias a la tecnología: nos enviábamos muchos vídeos, nos llamábamos constantemente y analizábamos juntos cada detalle. Más que estar digitalizado, el mundo hípico está muy centralizado. Aunque entrenes en Holanda o España, al final las temporadas suelen empezar en el Andalucía Sunshine Tour, Oliva Nova o Valencia, que son puntos clave del circuito internacional para jinetes de todo el mundo. Siempre puedes coordinar y programar los concursos con tu entrenador, incluso si está en otro país. Es perfectamente compatible".

La vida de Alex Codina va más allá de la hípica. "Soy una persona bastante inquieta y activa. Me suelo levantar sobre las siete o siete y media de la mañana, voy al gimnasio para entrenar un poco y luego trabajo en la empresa familiar desde las 8:30 hasta las 14:00 aproximadamente. Después de comer, paso la tarde montando y entrenando con mis caballos, y al día siguiente, vuelta a empezar. Me gusta mucho pasar tiempo con mi familia: llamar a mi abuela, estar con mis padres y mi pareja. También disfruto explorando el mundo y manteniendo un equilibrio entre los caballos, el trabajo, la familia y el deporte. No me gusta cerrarme sólo en el mundo ecuestre, intento tocar otros ámbitos que me aporten equilibrio y perspectiva".

En 2025 Alex Codina tiene varias metas: "Me encantaría competir a buen nivel en el CSIO 5* de Barcelona, que es uno de mis concursos favoritos del año. También quiero hacerlo bien en Las Mestas y si es posible representar a España en alguna Copa de Naciones. El gran sueño sería poder competir en el Campeonato de Europa, no sólo a nivel individual, también ayudando al equipo español a hacer una buena actuación. Sería un sueño hecho realidad".