Javier Revuelta: "No intervine en la selección para los Juegos de París"

Veinte años al frente de la Real Federación Hípica Española y un último mandato hasta 2028. Javier Revuelta del Peral se impuso en las elecciones de la RFHE a Ignacio Ridruejo por 60 votos a 36 y así afronta la que será su última legislatura.

¿Pensaba que iba a ganar así?

La verdad es que sí. Siempre tuve esa esperanza. Soy muy positivo en todos los aspectos de mi vida. Pensaba que ganaba porque tengo un equipo que me ha apoyado y que ha trabajado de forma muy rigurosa.Y porque siempre he creído que la mayor parte de la hípica española me apoyaba. Afortunadamente, no me he equivocado.

¿Tenderá la mano a los jinetes que abandonaron el equipo?

Tras ser elegido ante la Asamblea General pronuncié un discurso conciliador, no sólo para quienes me apoyaron, también para el resto. Siempre he apostado por la conciliación y lo he demostrado durante estos siete meses de proceso electoral. A pesar de los ataques personales y falsedades que se han dicho, no respondí porque creía que hacerlo perjudicaba al deporte español. Estas elecciones han sido largas, duras y tristes.

En la Asamblea General, ¿qué posición ocupan el jinete y el propietario, que muchas veces parece olvidado?

Estoy totalmente de acuerdo en que la figura del propietario es esencial en la hípica. Cada vez hay más competitividad, los caballos de alto nivel son escasos y sus precios son astronómicos. Sin propietarios, sería imposible competir al máximo nivel. En cuanto a la presencia de deportistas en la Asamblea no depende de mí ni de la Federación Española, si no de la normativa establecida por el Consejo Superior de Deportes, que determina los porcentajes de representación de clubes, deportistas, jueces, oficiales... Sobre la representación de propietarios, estoy a favor de que tengan presencia en los órganos de gobierno, pero definir sus características y requisitos no es sencillo.

¿Cuál es la asignación del Consejo Superior de Deportes y cómo se reparte entre técnicos y deportistas?

Las cantidades varían cada año. En los últimos tres, el Consejo ha implementado un programa de élite para apoyar a deportistas con opciones de estar en los Juegos Olímpicos. En 2022, logramos incluir no solo la Doma Clásica, que ya tenía derecho por sus resultados, también el Salto de Obstáculos. En 2024, conseguimos incluir el CCE, teniendo así las tres disciplinas olímpicas en el programa de élite. La mayoría de federaciones destinan estos fondos a contratar técnicos y cubrir gastos de competiciones internacionales. Sin embargo, la RFHE ha sido de las pocas que ha destinado más del 50 por ciento de estos fondos directamente a los deportistas.

¿Antes de nombrar técnicos se plantea escuchar la opinión de los principales deportistas?

Siempre los hemos escuchado, aunque es difícil determinar quiénes son, ya que los criterios pueden variar. No obstante, la responsabilidad de elegir técnicos recae en la Federación. Al igual que en la Federación de Fútbol, donde no se consulta a los jugadores para elegir al entrenador. En la hípica es la Federación la que decide. Además, nuestro deporte es más complejo, ya que los jinetes dependen de sus caballos y, si los venden, su nivel competitivo puede cambiar rápidamente.

¿Ha considerado cambiar los técnicos actuales?

Desde el primer momento se ha evaluado esta posibilidad y los técnicos de Salto ya han sido cambiados. En Doma, la situación fue más complicada en París. Uno de nuestros caballos clave sufrió una lesión en el cuello y no pudo competir y otro jinete tuvo un bloqueo en su reprise, lo que afectó su rendimiento. Con estos contratiempos era imposible ser competitivos. En Salto, quedar en el puesto once por equipos fue un resultado digno considerando que España estaba en el puesto diecisiete del ranking mundial antes de los Juegos.

¿No pudo hacer nada para que saltara "Tornado", que era de los mejores caballos del mundo?

No, porque yo no intervengo en la selección de los representantes olímpicos. Nunca lo he hecho ni lo haré.

¿Considerará para los cargos federativos utilizar un sistema de concurso en lugar de designaciones directas? La Federación Ecuestre Internacional lo hace...

El sistema de concurso de la FEI no elimina las designaciones directas. Se contrata un "headhunter" que selecciona candidatos y los presenta, pero la decisión final sigue siendo a dedo. En el deporte, los méritos son difíciles de objetivar.

El objetivo ahora es Los Ángeles 2028...

Queremos estar allí con las tres disciplinas olímpicas.

A los jinetes les gustaría verle más a pie de pista...

No creo que sea función del presidente de la Federación estar a pie de pista. Asisto a muchas competiciones de distintas disciplinas, pero la labor de estar en pista corresponde a los técnicos.

En su programa electoral menciona mejoras en comunicación. ¿Cumplirá con ello?- Sí, hemos mejorado nuestra presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tenemos cerca de 50.000 seguidores. Queremos seguir creciendo y reforzar nuestra comunicación con los medios.

¿Qué espera de la nueva legislatura?

Creo que la hípica española está en un momento excelente, aunque competir con las grandes potencias europeas es difícil. Creo que podemos estar entre las cinco o seis mejores naciones en los próximos cuatro años. Si contamos con caballos de calidad, nuestros jinetes tienen el talento para lograr grandes resultados en los Juegos y ese es mi gran reto. Contamos con una cantera de jóvenes jinetes extraordinaria. En los Campeonatos de Europa hemos conseguido cuatro medallas en Salto y grandes resultados en Doma y CCE. Esto nos permitirá obtener resultados importantes en los próximos años.