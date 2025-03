Yvonne Losos, de montar entre cebras y antílopes a participar en tres Juegos Olímpicos

Yvonne Losos de Muñiz (8-9-1967, Nigeria) puede presumir de una historia fascinante. Nació en Nigeria, se crió en Kenia, aprendió a montar a caballo rodeada de antílopes y llegó a ser la primera amazona dominicana en competir en Doma Clásica en unos Juegos Olímpicos.

"Mi inicio en la equitación fue uno de los más especiales que se pueden imaginar. Cada día, al salir del colegio, podía disfrutar de la fauna africana a lomos de un caballo. Eso es algo verdaderamente único, que me enseñó a respetar la naturaleza y también a montar con un increíble equilibrio y aprender las mejores técnicas para no caerme. En ese momento parecía un estilo de vida completamente normal, pero hoy valoro cada recuerdo y siento que define quién he llegado a ser", apunta.

Empezó como amazona de Salto y luego le atrapó la Doma Clásica. "Hace muchos años tuve el honor de quedarme con Don Manuel Vidrie y su familia, mientras esperaba la llegada de algunos ejemplares desde Madrid a Santo Domingo. En ese momento era amazona de Salto y mi esposo quería empezar a criar caballos Pura Raza Española. Durante esa estadía, Don Manuel me enseñó a montar sus increíbles caballos y me fascinó la forma en que los entrenaba, con la mínima ayuda, pero viendo reflejado en ello un proceso similar al que necesitábamos en África, que a su vez también es utilizado para los caballos de rejoneo, donde la capacidad de reacción y la velocidad son factores esenciales. Ahí me enamoré de la Doma", comenta.

Ha vivido en diferentes países, pero siempre ha competido con la bandera de República Dominicana. "Representar a Dominicana es algo muy especial, no sólo por la belleza de su gente y su tierra, que incluye a mi familia y amigos, sino también por el increíble apoyo que recibo como deportista. Cada vez que compito, siento que no sólo represento a mi país, represento a todas esas personas que me han apoyado a lo largo del camino", afirma.

En Río 2016 se convirtió en la primera amazona dominicana en competir en Doma Clásica en unos Juegos Olímpicos. "Recuerdo que estaba completamente aterrada, pero también extremadamente orgullosa y emocionada. Me sobrecogió el nivel de los atletas de todo el mundo, una sensación que jamás olvidaré. Fue un momento increíblemente especial en mi carrera". Además ha competido en Juegos Panamericanos y múltiples competiciones internacionales. "Cada uno de esos momentos ha sido especial. El viaje hacia cada uno de esos logros tuvo altibajos en diferentes formas y de cada experiencia aprendí y lo que puedo asegurar, es que, gracias a ello, me convertí en una mejor amazona", relata.

Yvonne ahora vive en España, en Asturias: "Es muy fácil vivir en España: la gente, la comida, el estilo de vida, el paisaje... Asturias es uno de los lugares más hermosos del mundo, con la playa y las montañas. Hasta ahora mi experiencia aquí ha sido excelente, España se ha convertido en mi segundo hogar. Es un lugar donde me siento muy cómoda y a gusto, tanto en lo personal como en lo profesional".

También es entrenadora internacional. "Siempre he disfrutado ayudando a las personas y en el mundo ecuestre continuamente hay algo nuevo que aprender. Poder ayudar a alguien a alcanzar sus metas mientras evito que cometan los mismos errores que yo cometí en el pasado es muy gratificante. Algo que podría haber hecho diferente era cuidar mi condición física. Ahora que tengo toda la experiencia y el conocimiento para entrenar y montar lo mejor que puedo, mi cuerpo no es lo que solía ser. Mi consejo para los jóvenes es que encuentren lo antes posible la mejor forma de preparar su cuerpo para poder disfrutar de una carrera larga en nuestro deporte, uno que no tiene límite de edad".