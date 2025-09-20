Álex Roca subirá cinco montañas míticas del Tour en cinco días a favor de CRIS Contra el Cáncer

Cris Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, y el atleta con discapacidad, Álex Roca, han hecho tándem para poner la investigación contra el cáncer infantil en lo más alto de los grandes picos del Tour de Francia.

Alex Roca, atleta reconocido por ser el único deportista en terminar dos maratones con un 76% de discapacidad, ha querido lanzar un reto muy especial de la mano de CRIS Contra el Cáncer. Del 24 al 29 de septiembre, recorrerá en bicicleta adaptada de tres ruedas los cinco puertos más míticos del Tour: Tourmalet, Luz Ardiden, Col d’Aspin, Aubisque y Portet d’Aspet.

“Este año llevo en el corazón especialmente a Dani Guerrero, patrono de CRIS Contra el Cáncer y amigo personal, y a su hija Isabel, fallecida este pasado mes de agosto de cáncer con apenas 12 años. Dani y su hija son un ejemplo del tesón e implicación en la investigación contra el cáncer. En su honor y en el de tantas familias que atraviesan esta enfermedad he decidido hacer este reto”, explica Roca.

Un reto en cinco días

El objetivo del reto de cinco días, cinco etapas, cinco montañas es apoyar la investigación del cáncer infantil y dar visibilidad a las familias que lo atraviesan cada día. El 100% de lo recaudado será donado a la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil en el Hospital de la Paz en Madrid, donde se trata a niños y niñas a los que las terapias actuales ya no ofrecen esperanza.

El deportista ha querido dar un sentido especial al reto, haciendo un homenaje en cada pico que ascienda. “No subo estas montañas solo para mí. Cada pedalada es por Isa, por cada niño con cáncer y por cada familia que necesita esperanza. Porque juntos, pedaleando, podemos mover montañas” asegura Roca.