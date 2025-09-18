Cumple el último deseo de su abuela centenaria, bañarse en el mar: "Se dejó ir en el agua como dando un abrazo"

El último deseo de una mujer centenaria italiana se hizo realidad gracias a su nieta, que la llevó hasta el mar de Ostia, a las afueras de Roma, para que pudiera volver a sentir el agua y la ligereza en sus piernas.

La anciana, de más de 100 años, llevaba mucho tiempo sin poder entrar en el mar debido a su edad y a sus limitaciones de movilidad. Con ayuda de varios familiares, fue introducida lentamente en el agua, donde disfrutó de un baño que describió como liberador.

"He vuelto a sentir la ligereza de mis piernas, algo que llevaba años sin experimentar", comentó emocionada tras cumplir este deseo. La escena, recogida en vídeo y compartida en redes sociales, rápidamente se volvió viral y ha sido recibida con numerosos mensajes de cariño.

Valentina señaló que el baño no fue únicamente entrar en el agua, sino una forma de destacar la importancia de atender los deseos y necesidades de las personas mayores. Para su abuela, la experiencia demostró que la edad avanzada no tiene por qué impedir disfrutar de momentos significativos.