Longevidad
Cumple el último deseo de su abuela centenaria, bañarse en el mar: "Se dejó ir en el agua como dando un abrazo"
La increíble aventura de Fiorella, una centenaria que desafió los límites
El último deseo de una mujer centenaria italiana se hizo realidad gracias a su nieta, que la llevó hasta el mar de Ostia, a las afueras de Roma, para que pudiera volver a sentir el agua y la ligereza en sus piernas.
La anciana, de más de 100 años, llevaba mucho tiempo sin poder entrar en el mar debido a su edad y a sus limitaciones de movilidad. Con ayuda de varios familiares, fue introducida lentamente en el agua, donde disfrutó de un baño que describió como liberador.
"He vuelto a sentir la ligereza de mis piernas, algo que llevaba años sin experimentar", comentó emocionada tras cumplir este deseo. La escena, recogida en vídeo y compartida en redes sociales, rápidamente se volvió viral y ha sido recibida con numerosos mensajes de cariño.
Valentina señaló que el baño no fue únicamente entrar en el agua, sino una forma de destacar la importancia de atender los deseos y necesidades de las personas mayores. Para su abuela, la experiencia demostró que la edad avanzada no tiene por qué impedir disfrutar de momentos significativos.
