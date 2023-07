Doble palo para Fernando Alonso: Aston Martin en "stand-by" y la amenaza de Honda

Las últimas carreras no han sido buenas para Fernando Alonso y Silverstone supuso una decepción más tras un brillante arranque de temporada. El GP de Gran Bretaña no funcionó bien para el AMR23 de Fernando Alonso, pese a que el corredor volvió a demostrar su calidad al volante. Con un ritmo lento durante todo el fin de semana, la única opción de Alonso asó por hacer puntos, algo que no estaba claro en el previo a la carrera. Aún así, el piloto asturiano pronostica unas mejores próximas semanas y así se lo ha hecho saber al resto de la parrilla de Fórmula 1. Tras el séptimo lugar en Silverstone, casa de la escudería Aston Martin, Fernando Alonso ha hecho toda una declaración de intenciones para las próximas carreras. El GP de Hungría y el GP de Bélgica están marcados en rojo para el piloto que quiere volver al nivel del inicio de temporada antes del parón de un mes en agosto. "Ahora vienen fines de semana mejores, no os preocupéis", afirma Fernando Alonso.

Y para lograr su objetivo, el asturiano trabaja sin descanso junto a los ingenieros para tratar de dar al coche el ritmo deseado. En este sentido, Tom McCullough ha revelado el tiempo que Fernando Alonso ha pasado en la fábrica de Aston Martin desde que terminó la carrera en Austria: "El domingo por la noche se presentó aquí. Entre ese día y Silverstone ha estado en la fábrica todos los días". Una motivación que no ha decaído tras la decepción del GP de Gran Bretaña. Alonso, que sigue decidido a conseguir su 33º título en el Mundial de F1 no faltó a la fábrica el mismo lunes. "El lunes por la mañana estuvo en el simulador y por la tarde fue a las oficinas de diseño de la nueva fábrica, que él no no había tenido la oportunidad de ver aún. Y el martes, volvió a utilizar el simulador", ha desvelado McCullough en unas declaraciones a'Motorsport-Total'.

Sin embargo, a pesar de su obsesión por mejorar el rendimiento de su AMR23, el piloto ha recibido un nuevo jarro de agua fría del propio McCullough que ha admitido que no habrá mejoras en las dos próximas carreras. "Vamos a ir a las próximas dos carreras con el coche que tenemos, pero luego traeremos las cosas que haya tan pronto como podamos, y eso hará el monoplaza más rápido. Tenemos todavía muchas actualizaciones, así que continuaremos haciendo eso", afirmó.

"Hemos visto los puntos fuertes del equipo en las primeras carreras, pero todas las escuderías han estado trabajando en la eficiencia del túnel de viento, y ahí es por donde irá el camino del desarrollo del coche. Al final del día, se trata de estar preparados", admite McCullough. Por tanto, el trabajo de desarrollo realizado por Aston Martin en las últimas semanas comenzará a verse reflejado en el AMR23 a partir del Gran Premio de Países Bajos, que se celebra el último fin de semana de agosto. En cambio, en las carreras de Hungaroring y Spa-Francorchamps, el coche permanecerá sin cambios.

Honda avisa sobre el futuro de Alonso

Pero este no ha sido el único palo para Fernando que ha visto como su continuidad en el equipo verde vuelve a estar en tela de juicio. El veterano piloto español es un pilar fundamental para Aston Martin y no solo a nivel deportivo. Cierto es que acumula el 75% de su puntuación en el Mundial de Constructores, pero su frialdad y su experiencia son dos de los factores que lo hacen mucho más grande que un piloto bicampeón del mundo y con su talento en el cockpit. Tanto es así que desde la escudería británica ya han planteado en varias ocasiones la posibilidad de su continuidad más allá de 2026, algo que hasta el propio Max Verstappen ve posible dado el rendimiento del asturiano.

Sin embargo, Honda no se entiende muy bien con Fernando Alonso y lanza un aviso a navegantes. La marca japonesa fue criticada constantemente y muy atacada por Alonso cuando el piloto asturiano estaba en McLaren. El motor no funcionaba y era muy poco fiable. "GP2 engine, GP2 engine" (Motor de GP2), bramaba, harto y con razón, Fernando Alonso, en 2015 en uno de los mensajes por radio ya más famosos en la historia de la F1. Lo alargaba con un 'Argggg', que resaltaba aún más su descontento después de los constantes ridículos de Honda. Y ahora la historia podría volver a repetirse tras confirmarse la llegada de la empresa nipona.

La relación entre ambos no es buena y desde Honda tienen claro cual será su sustituto. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, insiste en cual sería su piloto favorito para que ocupara uno de los asientos de Aston Martin en el 2026. Como son japoneses, su apuesta sería Yuki Tsunoda, actualmente piloto de Alpha Tauri. “Tsunoda es originario de nuestra escuela y en la Fórmula 1 lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos de verlo triunfar“, afirmó Watanabe. Así pues, Honda apuesta por Tsunoda para que sea el compañero de Lance Stroll en Aston Martin en el 2026, que es el hijo del presidente y tiene el asiento asegurado.

Honda será una realidad en la escudería en 2026 pero Alonso, no está tan claro.