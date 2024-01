La alta petición de la madre de Mbappé: "¡Yo no hago nada por debajo del 30%, antes me jubilo!"

Fayza Lamari es clave en el día a día de Kylian Mbappé y en sus decisiones de futuro. Además, es la máxima responsable de 'Inspired by KM', una asociación que tiene como objetivo ayudar a 98 niños a cumplir con sus objetivos de vida.

Más Noticias El acuerdo secreto entre Mbappé y el PSG

Fayza Lamari, madre de Mbappé explicó en una entrevista a Envoyé Spécial algunos aspectos claves: "Le dije: '¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo, me iré de vacaciones a las Maldivas y no trabajaré para ti", comentó Fayza en la entrevista.

"Al principio, le dije que sería el 50%. Pero hablamos y quedó en 30". En 'Inspired by KM' hacen cursos de idiomas, salidas culturales y deportivas, estancias o clases magistrales para todos los niños que forman parte.

El futuro de Mbappé cada vez está más cerca de resolverse. El galo termina contrato en junio y sigue sin renovar. "El Chiringuito" desveló que el atacante ya tomó la decisión de marcharse del PSG y que ahora solo falta que se lo diga en persona a los dueños. "Ya tiene la decisión tomada", apuntaba Edu Aguirre.

"Desde el PSG no son positivos", alegaba Juanfe. Unas informaciones que apuntan a que el francés terminará en el Real Madrid. El pasado martes, Paco Buyo volvía a dar otra noticia. "Mbappé dejará 80 millones en las arcas del PSG", dijo.