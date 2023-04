La alucinante excusa de Xavi tras el Getafe-Barcelona: ¡lo del césped se queda corto!

El Barcelona sumó en el Coliseum Alfonso Pérez su segundo empate consecutivo en la Liga ante el Getafe, que creó una maraña defensiva que fue incapaz de superar el conjunto azulgrana, que en la primera parte estrelló dos balones en los postes.

Sin Andreas Christensen, Pedri, Frenkie De Jong ni Ousmane Dembélé, cuatro jugadores fundamentales en el once de Xavi Hernández, y con Robert Lewandowksi jugando también físicamente tocado, los azulgranas afrontaron el partido mermados de efectivos e inmersos en un pequeño bache de resultados tras la eliminación copera frente al Real Madrid y el empate liguero contra el Girona, también sin goles. Pues repitió resultado y es evidente que está llegando muy justo a estas altura de la temporada. "El punto sabe a muy poco. Tuvimos una gran oportunidad en la primera parte pero sabemos que aquí se sufre. El campo es alto, es difícil y las ocasiones claras que tienes debes meterlas", dijo Ter Stegen, en declaraciones a DAZN.

"Sabemos lo que cuesta aquí. Hicimos muchas cosas diferentes a lo habitual y al final es un punto que sabe a poco pero que nos llevamos", comentó el portero alemán, que cree que hasta final de temporada será difícil sumar puntos.

"El Getafe es un equipo que lucha todo, que está jugando para quedarse en Primera el año que viene y sabemos que son partidos muy difíciles. A mi me gustaría ganar siempre y hasta el final no dejar ningún punto. Esa debe ser nuestra actitud y vamos a pelear hasta el final".

Para Xavi, el Barcelona no está bien: "Es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada en juego ni en resultados. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero hemos estado espesos e incómodos. Era un partido muy dificultoso en un campo muy complicado", dijo Xavi, en conferencia de prensa.

Las increíbles excusas de Xavi tras el empate del Barcelona

Aunque luego encontró buenas excusas para la derrota: " Nos ha perjudicado bastante la circulación de balón, el ataque posicional y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", señaló.

Es algo de lo que siempre habla cuando las cosas le van mal, pero tras el partido encontró una más: ""Estamos acostumbrados a jugar sin sol, estamos más acostumbrados a jugar de noche".

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, le contestó: "No hemos jugado ni el albero ni en tierra, era un césped magnifico, igual para los dos. Cuando vas allí lo dejan muy rápido y muy corto. Nosotros no hemos embarrado nada. Hemos jugado en las condiciones que nos van mejor dentro de que a nuestro ataque rápido también nos perjudicaría", señaló.

"¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Es como en la Fórmula Uno. Hay neumáticos duros, blandos y medios", dijo Quique, que destacó que "anímicamente salen muy bien" de este partido.

Mientras, el técnico azulgrana aseguró que el pequeño bache de resultados que atraviesa su equipo "no es problema de actitud, sino de fútbol"."Me cabrearía si viera falta de actitud o de ambición, pero ellos tienen alma. No es problema de actitud, es de fútbol", comentó.

Por último, Xavi se mostró esperanzado en que la semana que viene se puedan recuperar "dos o tres" futbolistas de los que no han podido jugar en Getafe.

"No es una excusa, tenemos una plantilla buena y estoy satisfecho. A partir de ahí, minimizar las lesiones y recuperar a gente. Ya planificaremos para la próxima temporada y veremos lo que ha salido mal esta temporada", concluyó el entrenador.

